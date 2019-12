Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio la denuncia dell’Unicef il 2019 conclude un decennio letale per i bambini in zona di conflitto con oltre 170.000 violazioni gravi verificate dal 2010 una media di oltre 45 al giorno riporta proprio uno studio dell’Unicef il numero di paesi in conflitto il più alto dall’adozione della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 sottolinea l’organizzazione con decine di conflitti armati violenti che uccidono e causano mutilazioni ai bambini e li costringono a Fuggire dalle loro case i conflitti nel mondo durano di più causando maggior spargimento di sangue una maggior perdita di giovani vite ha commentato Enrichetta for direttore generale dell’Unicefè stato condannato a tre anni di carcere per aver praticato la medicina e legalmente e Chia in cui il genetista cinese nella bufera per i suoi esperimenti per la nascita di bambini con DNA modificato lo riporta l’agenzia di stampa statale cinese xinhua Aggiungendo che il ricercatore stato anche mutilato per 3 milioni di Yuan circa €400000 e che altre due persone sono state condannate con la stessa accusa sulla morte di Gaia e Camilla a Roma non è un videogioco ci sono due ragazze morte due ragazze in carne ed ossa e 4 genitori che di fronte a quello che sta succedendo ogni giorno sentono amplificare il proprio dolore così Giulia Bongiorno che assunto la difesa dei genitori di Gaia con Freeman in colloquio al Corriere della Sera sottolineando che questa tragedia si sta trasformando giorno per giorno in una fiction intanto si cerca la verità anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono state acquisite dagli inquirenti pochi frammentiper aggiungere dettagli sulla dinamica del terribile incidente nel quale hanno perso la vita 2:16 lo sport in chiusura si parla di Roma negoziazioni alla stretta finale per arrivare La fumata bianca sulla cessione della società giallorossa da James Pallotta a Dan friedkin imprenditore texano nella nota della Roma sollecitata dalla Bella Società fa sapere che qualsiasi operazione con il gruppo friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul gruppo AS Roma non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione spiegano i giallorossi Intanto le azioni della società volano in borsa è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa