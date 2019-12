Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica così il premier Giuseppe Conte in colloquio con pubblica parla di un suo impegno a lungo termine iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva ma non mi interessa la politica il premier prepara intanto la verifica di gennaio con il nuovo nodo della prescrizione che divide Movimento 5 Stelle PD intanto Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni di stampa su revisione di quota 100 reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno che mi addormento nel 2018 continua il calo delle nascite i nativi che nel 2017 erano 458000 1512018 Bassona 439000 747 trovo minimo storico dell’Unità d’Italia conferma all’istante nell’annuario la speranza di vita media alla nascita riprende ad aumentare attestandosi su 88 anni per i maschi e 85,2 per le femmine nel 2018 tutto ciò rende l’Italia uno dei paesi più vecchi al mondo l’istituto rileva anche l’aumento delle famiglie di single che sono cresciute di oltre 10 punti e già personal 33% un terzo del totale delle famiglie pizzeria salito ad oltre 1600 il numero dei Combattenti mercenari siriani trasferiti in campi di addestramento tutti in attesa di essere inviati in linea per combattere a fianco delle forze di Alex Reigns contro l’offensiva del generale Khalifa haftar riferisce l’osservatorio Siriano per i diritti umani che fino a ieri abbiamo parlato di 900 miliziani nei campi e 300 già arrivati altri fuori è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione restate sintonizzati sulle nostre frequenze linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa