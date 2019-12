Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 3 dicembre in studio Giuliano Ferrigno informazione è terminata l’udienza al Tribunale del riesame di Taranto che in sede di appello è Chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali dell’ilva contro la decisione del giudice di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso per l’alto forno 2 dello stabilimento i giudici si sono riservati la decisione hanno tempo fino al 7 gennaio per depositare il provvedimento un gruppo di cittadini attivi ti dico che movimenti ha organizzato un sit-in Davanti al Tribunale i manifestanti hanno mostrato gli striscioni con le scritte Ilva is a Killer basta morire di Ilva e Roberto rosso l’assessore regionale dimissionario dopo la raccolta di voto di scambio politico-mafioso ha rassegnato le dimissioni anche da consigliere regionale da consigliere comunale di Torino una decisione personale precisa il suo legale l’avvocato Giorgio piazzese maturata nella sua conoscenzase le istituzioni e cittadini non era obbligato a dimettersi preciso al difensore la sua è stata una scelta etica autonoma per senso di responsabilità politica la cronaca non è un videogioco ci sono due ragazze morte il gatto in carne e ossa e quattro genitori che di fronte a quello che sta succedendo ogni giorno senza un amplificare il proprio dolore così Giulia buongiorno Che assunto la difesa dei genitori di Gaia al Corriere della Sera sottolineando che questa tragedia si sta trasformando giorno per giorno in una fiction intanto si cerca la verità anche attraverso le immagini delle telecamere che sono state acquisite dagli inquirenti pochi frammenti per aggiungere dettagli sulla dinamica dell’ incidente nel quale hanno perso la vita due sedicenni ultima notizia in chiusura il papà di Greta Tumblr Girl un’intervista alla BBC racconta che pensava non fosse una buona idea per la figlia a mettersi in prima linea Quando diventa un’attività la figlia più felice ma il padre preoccupato per l’odio che può subire prima di cominciare lo sciopero che l’ha resa famosa Greta ha sofferto di depressione per tre o quattro anni ha smesso di parlare di andare a scuola e poipenso anche di mangiare racconta il padre Intanto il direttore di Greenpeace Italia sottolinea che il 2020 sarà un anno cruciale per il clima e il pianeta è tutto grazie per averci seguito le news tornano prossime edizioni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa