Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano alla scadenza del suo impegno come presidente del consiglio Giuseppe Conte Non lascerà la politica Ma non fonderà un suo partito lo ha rivelato lo stesso premier un colloquio con Repubblica dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica spiegato ma la politica non è solo fondare un partito fare il leader di partito con te intanto prepara la verifica di gennaio nuovo nodo della prescrizione che divide il MoVimento 5 Stelle PD Se Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni di stampa su revisione di quota 100 e reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno la cronaca due ragazzi minorenni sono stati arrestati e collocati in comunità perché ritenuti autori di gravi atti di bullismo a carico di un loro compagno di classe il provvedimento È stato disposto al termine di un’indagine della squadra mobile di Perugiapartita dopo una segnalazione dei compagni i due ragazzi sono accusati di avere rivolto ingiurie ed offese al loro compagno ma anche di averlo percorso arrivando a spegnerli sigarette sul collo e ci sarebbero novità sull’incidente di Roma il semaforo pedonale su Corso Francia dove sono morte le 2-16 anni Gaia e Camilla prevede il giallo perché attraversa e le ragazze avrebbero iniziato la lezione con il verde per i pedoni e quanto afferma l’avvocato legale dei genitori di Camilla è un atto depositato oggi in procura con cui chiede al PM di approfondire questo aspetto una circostanza definita determinante sul profilo probatorio da parte del legale argomento saldi invernali ai blocchi di partenza il 2 gennaio scatteranno in Sicilia mentre nelle altre regioni prenderanno il via dal 4 dal 5 gennaio secondo le rilevazioni di Federconsumatori gli acquisti verranno effettuati da circa 98,3 milioni di famiglie il 38% del totale l’andamento delle vendite sarà in calo del 1,3% rispetto allo scorso anno per una spesavirgola €20 a famiglia una dimensione dovuta Specialmente al Black Friday se prima di famiglia preferivano rimandare lo shopping al periodo dei saldi quest’anno hanno approfittato delle promozioni del venerdì nero spiega associazione dei consumatori che le 2019 è stato un anno d’oro per il cinema in Italia che ha registrato incassi complessivi per oltre 630 milioni di euro e circa 97 milioni di biglietti venduti quanto riporta società che mi leva circa il 95% del box office dell’intero mercato si tratta rispetto al 2018 di un incremento di più del 14% degli incassi e di più del 13% delle presenze più In generale il migliore risultato dell’ultimo triennio e produzioni italiane incluse le coproduzioni hanno incassato oltre 130 milioni di euro con più di 20 milioni di biglietti venduti una quota totale del 21% un’ultima notizia arriva dagli Stati Uniti in chiusura pensate anche l’attrice Sharon Stone frequenza le app di incontri ma in molti hanno pensato che il tuo profilo fosse un fake tanto che l’applicazione in questione bambola Leasull’account la strada di Basic Instinct ricotta Allora Twitter protestare ed è stata subito via messa con gli auguri della direttrice editoriale Spero che tu si legge possa trovare il tuo tesoro è tutto grazie per averci seguito del riuso tornano la prossima edizione con proseguimento sulle nostre frequenze

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa