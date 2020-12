Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 30 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in un terremoto di magnitudo 6.0 4 in Croazia distrutto il centro di Petrini a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria 7 morti accertati decine i feriti la città chiede aiuto la solidarietà dell’Italia nella parte di matrella è con te che assicurata aiuti sisma ha fatto tremare anche l’Italia lungo la costa Adriatica da Trieste a l’Abruzzo anche la provincia di Verona ha vissuto tre scosse di terremoto l’ultimo magnitudo 4.4 arrivano oggi in Italia alle oltre 470000 dosi di vaccino PSY slitta Ok delle Masiero astrazeneca il vicedirettore esecutivo dell’agenzia Europea del farmaco non spiega non hanno ancora fatto domanda e servono altri dati sulla qualità del vaccino la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annuncia che l’Unione Europea ha deciso di prendere 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino biometecraddoppiato ieri il numero dei tamponi con positività in calo 8,7 % rispetto al 12,5 di lunedì ma l’epidemia torna a crescere con 11212 nuovi contagiati in Italia ieri e 659 vittime scendono ricoverati in terapia intensiva di 16 unità nonostante 256 nuovi ingressi in reparto in Sole 24 Ore ma mancano i dati della Campania Arcuri annuncia già vaccinati oltre 8 mila italiani e da oggi inizia la vaccinazione di massa a scuola chiede vaccini subito dal 7 fino al 50% sindacati prof in trincea presidi di rientro il 7 gennaio De Micheli però conferma Tutto pronto per il 75% in classe il 7 gennaio con l’ordinanza di speranza al 50% fino al 15 gennaio sui bus rete limite di capienza al 50% il recovery Plan tiene alta l’attenzione nella maggioranza Conte disposta a trattare ma non accetta dictaque Matteo Renzi rilancia attacca facciamo sul serio ci stagiocando l’osso del collo Non è tempo di meline la la governista dei 5 Stelle il PD contro la crisi Zingaretti vicino ad avventure confuse chiede un rilancio del governo su recovery ma non solo è il tempo di corrente Monicelli Verdi Movimento 5 Stelle dice servono condivisione collaborazione Gentiloni mette in guardia sul rischio ritardi due adolescenti di 16 17 anni tra i 12 cittadini un Kong arrestati dalle autorità cinesi per ingressi legali nelle acque continentali del paese nel tentativo di raggiungere in barca Taiwan saranno rimandati a Hong Kong Oggi i due ragazzi verranno consegnati dalle Torrita di Siena la polizia di Hong Kong verso mezzogiorno ora locale si attendono Intanto le decisioni di un tribunale di scienze né sulle sorti degli altri 10 addio a Pierre Cardin è lo stilista di anatre Sant’Andrea di barbarana frazione del comune di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso in Veneto ma cresciuto in Francia paese dove mossi i primi passi nella moda e crebbe fino a diventare uno tra i più importantidella seconda metà del Novecento un gigante della moda e design non si placa l’ondata di maltempo che imperversa sull’Italia la forte nevicata che ha interessato tutto il Veneto ha portato 355 59 cm di manto fresco a Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno a Milano è finita l’allerta e la pioggia scioglie la neve che ha creato molti disagi alla viabilità A Napoli si contano i danni della forte mareggiata si è abbattuta ieri sulla città travolgendo i locali del lungomare ma è allerta arancione in campagna con piogge e temporali anche in Lazio Basilicata e Calabria 4000 interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco i prezzi delle materie prime si alzano Tornando ai livelli di un anno fa e con l’avvio del nuovo anno si completerà il rimbalzo delle bollette di luce e gas inviato già nel terzo trimestre 2020 la famiglia tipo vedranno i primi tre mesi del 2001 mentre la bolletta elettrica del 4,5% e del 5,3% quella del gas a incidere in quest’ultimo caso ricorda la vera alla crescita invernale della domanda con2021 i bonus sociali di sconto sulla bolletta saranno gradualmente riconosciuti in modo automatico chi ne ha diritto senza più dover presentare domanda ed è tutto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa