Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono arrivato in Italia ieri della DHL che trasportano le 470 mila dosi del vaccino seiser destinato al nostro paese ieri sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa a Bergamo Orio al Serio Ancona Falconara Bologna Roma Ciampino Napoli Pisa e Venezia ea breve anche a Bari dagli scali partiranno scordato i furgoni con le chiavi che saranno consegnate in 203 siti di somministrazione nelle varie regioni in tante Regno Unito ha dato il via libera al vaccino Oxford Zanica dopo l’ok e quello di zaini per la campagna di vaccinazione con il nuovo farmaco inizierà il 4 gennaio in Cina l’istituto di Pechino per i prodotti biologici ha fatto sapere che il vaccino anti covid sviluppato dalla sino a far f79 34% impressionante aumento delle vittime in Germania a causa del covid per la prima volta i decessi in 24 ore hanno superato i 1000 a quota 1129 il totale delle vittime nel paese sarei così32.000 allarme del Centro europeo per il controllo delle malattie alto il rischio che le nuove varianti del coronavirus Quella inglese e quella sudafricana continuano a diffondersi in Europa causando più casi di soprattutto tra gli anziani o chi è più patologie i presidenti del Consiglio Europeo della commissione europea Ciao Michelle e Ursula von der leyen hanno firmato un accordo commerciale post-brexit con il Regno Unito davanti alle telecamere del consiglio è un accordo equilibrato giusto che protegge pienamente gli interessi fondamentali dell’Unione Europea e crea stabilità e prevedibilità per cittadini e imprese ha detto Michelle l’accordo deve essere esaminato è approvato dal Parlamento Europeo probabilmente ammazzo prima di poter essere praticato dai singoli paesi un terremoto di magnitudo 6.0 in Croazia distrutto il centro di Petrini a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria 7 morti e decine feriti la città chiede aiuto mentre due nuovi scosse sono state avvertite questa mattina alle 6:15 alle 6:26 anche in Friuli Venezia Giulia la solidarietà dell’Italia nelle parole di Mattarella è Conte che assicurata aiutiil premier croato Andrej plenkovic annunciato un primo stanziamento di 16 milioni di euro a favore delle località colpite e ora torniamo a parlare di cucina la ricetta del giorno a cura del nostro chef Piero Cantore Oggi parleremo Come realizzare in maniera corretta e buon tutto una bisc di gamberi da poi abbinare a un risotto a una pasta perché versati è davvero si può abbinare in mille modi come io La Bisca Vabbè tutto Prendiamo le teste dei gamberi le mettiamo in un una ciotola e teniamo da parte prendiamo un pentolino mettiamo all’interno dell’olio io ci metto un po’ qualche pezzettino di carota è un po’ di pomodoro e in lo giro energicamente così da farlo soffriggere per bene Dopodiché prendogamberi la premo per bene all’interno della ventolina e giro gli faccio tostare Dopodiché Prendo dell’acqua fredda del ghiaccio e lo metto all’interno che uno shock termico tra il composto caldo Quindi non la nostra non so composto che avevamo soffrì fatto soffriggere ben caldo e l’acqua fredda con il ghiaccio cuoce per un po’ di tempo fin quando non si ristringe per per bene Lascio cuocere quando hai tirato per bene quindi ben ristretto la densità che io decido lo possiamo utilizzare per condire dei risotti fantastici lo possiamo aggiustare anche volendo con un po’ di scorzetta di limone e vi dico che viene una Bisca fantastica tutta la provare non mi resta che augurarvi a tutti Buon appetito ed è tutto buonti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa