Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buongiorno alla redazione microfono Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid viene primo piano ieri sera in consiglio dei ministri è stato approvato il decreto legge per le nuove norme sulle quarantenne sull’utilizzo del gran parte rafforzato servirà per utilizzo treni aerei navi per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimonio oppure Sostare in alberghi con l’aumento dei contatti Ieri si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore È stata decisa anche la riduzione della presenza degli stati al 50% all’aperto e del 35% al chiuso dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza che anche dall’uso del Green passerà forzata le seguenti ATT alberghi e strutture ricettive feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sagre e fiere centri congressi servizi di ristorazione all’aperto impianti di risalita con finalità turistico commerciale anche se un Kikcomprensori sciistici piscine centri natatori sport di squadra e centri benessere anche all’aperto centri culturali centri sociali ricreativi inoltre il Green passerà portate necessario per l’accesso è l’utilizzo di mezzi di trasporto compreso trasporto pubblico locale o regionale il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti Confermati i positivi al covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario dalla guarigione non che dopo la somministrazione della dose di richiamo e ieri ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia contagi quasi 100.000 per l’esattezza 98025 l’aumento dei ricavi con le terapie Intensive che sono 40 in più con 126 ingressi salgono a 1185 m Davide ordinari sono ben 489 In più la regione con un casino ancora la Lombardia seguita da campagna Piemonte Veneto e Toscana Cambiamo argomento nei prossimi giorni almeno fino a dopo Capodanno l’alta pressione proveniente dal continente africano investirà la nostra penisola inizierà così un periodo diatmosferica ma soprattutto di temperature decisamente fuori dal normale per essere fine dicembre sotto il profilo termiche vado risaliranno oltre la media di poco più di 10 gradi di giorno su molte città del centro-sud come di Roma Napoli Bari Palermo e Cagliari si potranno raggiungere punte di 16 20 gradi fino a 15 gradi invece sulle Valli Alpine come in Trentino Lombardia Piemonte cosa diversa invece dove la nebbia e nubi basse saranno protagonisti su questi settori Di giorno non si riusciranno a superare neppure il 9° è l’ultima notizia per il momento di formazione tu nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa