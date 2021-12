Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti covid nelle terapie Intensive passato in Italia dal 10% del 17 dicembre al 13% del 28 e 9 dicembre gli ultimi giorni hanno visto consolidare il superamento della soglia critica del 10 e quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria Campania Lazio Piemonte Sardegna e Veneto nei dati della fondazione gimbe l’impennata di nuovi casi di oltre il 80% nella settimana di Natale aumentano anche i morti 1024 con una media di 146 al giorno Papa Francesco non visiterà Domani pomeriggio il presepe piazza San Pietro la vento era prevista alle 18 al termine del telefono in Basilicatanto non si terrà per evitare assembramenti e il conseguente rischio di contagio da covid e piega sala stampa Vaticana il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto legge milleproroghe che prevede Tra l’altro più tempo per le assunzioni averti concorsi pubblici ministeri il provvedimento sarà breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale il terrazzino all’esame delle commissioni affari costituzionali e bilancio della camera l’assemblea di Montecitorio è intanto approvato in via definitiva la legge di bilancio da 32 miliardi con 355 si accolto dal governo l’ordine del giorno del MoVimento 5 Stelle ti chiede un nuovo spostamento di bilancio per finanziare misure di ristoro per le categorie più colpite dagli effetti dell’epidemia la riduzione degli impianti all’aperto dal 75 al 50% previsto dal decreto anti covid varato ieri dal governo a Porta a rivedere anche i piani del club della serie è il caso della Roma che in occasione del primo match casalingo del nuovo anno contro la Juventus 9 gennaio aveva venduto già 42 mila biglietti col Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa 30000 posticreando un incidenza di 12000 tagliandi già staccati il club ha bloccato la vendita di altri biglietti e sta valutando Cosa fare per chi non potrà usufruire del biglietto comprato Ed ora parliamo di Scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF degli studenti gli studenti ce n’è una percentuale che non è ancora nato e quindi non si riesce a capire come possano prendere dal 10 gennaio i mezzi pubblici ma anche una volta non intervengono sulla scuola ti dice che bisogna dei locali chiusi massima arrivare al 35% di capienza Mentre nelle aule Le aule continuano a rimanere sovraffollate in verità che quello che dicevamo come Purtroppo non è stato fatto e quindi questo non ci permetterà di aprire le scuole in sicurezza il 10 gennaiochiediamo che si ritorni alla dad ma che il governo finalmente intervenga come ci ha ricordato la dominazione Mondiale della sanità per non solo sulla ventilazione ma sul distanziamento sugli spazi e quindi sul nuovo rapporto alunni insegnanti e così come ci è stato promesso più di un anno fa ed è tutto Buon proseguimento riesco

