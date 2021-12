Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti covid-19 terapia intensiva è passato in Italia del 10% del 17 dicembre al 13% del 28-29 dicembre gli ultimi giorni hanno visto consolidare il superamento della soglia critica del 10% e quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto da parte di covid a in crescita in 7 regioni Basilicata Calabria Campania Lazio Piemonte e Sardegna Veneto nei dati della fondazione gimbe l’impennata di nuovi casi di oltre il 80% nella settimana di Natale aumentano anche i morti 1024 con una media di 146 al giorno Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata Fluibron Ha un’infezione contemporanea l’influenzanuovi te lo riporta il sito Ines spiegando che si tratta di una partoriente trovata positiva alle 2 infezioni durante analisi all’ospedale Berlin son di Pet tac tic nel centro di Israele secondo il nosocomio La giovane madre che non è vaccinata contro nessuno dei due virus si sente bene dovrebbe essere dimessa dall’ospedale oggi stesso i prezzi record energia mettono a rischio la filiera del tessile dell’abbigliamento il preside del sistema Moda Italia Tamburini rivolge un invito al governo opportuni immediati interventi in soccorso della seconda manifattura del paese e per salvaguardare i cinquantamila imprese 400 mila addetti soprattutto cercando di fermare una speculazione che all’origine primaria di aumenti di questi livelli ha scritto una lettera alla Consob chiedendo che venga fatta chiarezza sull’ esistenza di eventuali ulteriori offerte Perché oltre alla tua è l’Istituto Modenese a prendere Lanza chiede che il mercato venga informato sull’esistenza di eventuali proposte O trattative del fondo interbancario di tutela dei depositi per cedere la sua quota del 80su cui da tempo si rincorrono Roomba ufficio di è alla base della richiesta l’esigenza di ripristinare una corretta informazione sui titoli quotati coinvolti Carige Ma anche lì per di non penalizzare Istituto Modenese uscita allo scoperto dopo le indiscrezioni di una possibile offerta per Carige rispetto ad altri potenziali pretendenti mastergiacon numero uno al mondo nei 100 metri arriva dalla rivista track and field il primo riconoscimento americano lo Strepitoso lettura del velocista azzurro campione Olimpica Tokyo ni100 nella 4% dopo le polemiche i dubbi dei media americani sorpresi da loro di quello che consideravano una River track and field Bibbia americana dell’atletica dal 1948 hai letto già col numero uno del ranking mondiale dei 100 per il 2021 dates di Bolt del 2008 commenta il mensile nella sua versione on-line è il primo velocista conquistare il primo posto senza mai essere comparso prima nel ranking E questa era l’ultima notiziauna buona serata

