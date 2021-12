Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio Angelo Burzi era certo di essere totalmente innocente lo ha scritto in una lettera indirizzata ad alcuni amici poco prima di suicidarsi con un colpo di pistola alla notte di Natale l’ex assessore è consigliere regionale del Piemonte era stato condannato a 3 anni in appello per peculato nell’ambito del processo su rimborsopoli esprimo la mia protesta più forte interrompendo il gioco abbandonando il campo in modo definitivo si legge nella missiva Mi sono quasi raddoppiati in un giorno i casi covid rilevati in Emilia Romagna dagli oltre 4 mila di mercoledì il bollettino della Regione riporta 7088 contagi odierni su quasi 58000 tamponi effettuati aumenta la pressione sugli ospedali 121 i pazienti ricoverati nelle terapie Intensive picco di contagi anche in Veneto e in campagna l’Italia è totalmente rosso o rosso scuro nella mappa del Centro europeo per il controllo delle malattieultimo aggiornamento sulla pandemia di covid basato sui tassi di notifica testa e positività su 14 giorni sono di color rosso scuro tutte le regioni italiane tranne il 7 in rosso quest’ultime sono Abruzzo Basilicata Calabria Puglia Sardegna e Sicilia il resto d’Europa e totalmente in rosso rosso scuro tranne gran parte della Romania liquidi giorni sono segnalate in giallo e inverte l’organizzazione Mondiale della sanità Ha dichiarato che la riduzione del periodo di quarantena deciso in alcuni paesi tra cui l’Italia è un compromesso tra il controllo dei contagi la necessità di far andare avanti le economie il direttore per le emergenze dello e Michael Ryan ha dichiarato che alcuni dati suggeriscono per omicron il periodo di incubazione possa essere minore di 10 giorni vestito come un operatore sanitario si sarebbe ha postato in varie località del Valdarno Aretino a bordo strada per mandi tanti e proponendo la possibilità di effettuare dei tamponi antigenici rapidi a pagamento al costo di €15 ciascuno per questo i carabinieri hanno denunciato un pensionato per violazione del testo unico sulle leggi sanitarie da segnalazione circal’uomo è arrivato ad alcuni cittadini militari sono poi riusciti a identificarlo ed è tutto vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa