Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio con la politica i dati Istat su pile testimoniano una cosa fondamentale chi stava al governo prima di noi ci ha mentito non ci ha mai portato fuori dalla crisi Così il vicepremier Di Maio commenta la notizia della dello 0,2% dell’economia italiana nel Quarto trimestre del 2018 Che significa l’ingresso del paese nella recessione tecnica sul dato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri aveva anticipato i lati negativi dell’ sostiene di non essere preoccupato e a chi gli chiede se pensi ci sia un Racing dell’Unione Europea per una manovra Bis ti risponde No non lo temo è Una contrazione che era nell’aria ed è collegata a fattori transitori premier è sicuro che l’economia tornerà a crescere a noi interessa concentrarci sul rilancio della nostra economia che avrà sicuramente nel 2019 perché inizieranno a svilupparsi tutte le nostre misure della manovra non abbiamo ragioneperdere la fiducia Anzi abbiamo tanto entusiasmo secondo il premier il rilancio sarà compiuto secondo ragionevoli previsioni nel secondo semestre del 2019 Cambiamo argomento parliamo di cronaca due donne di 26 e 38 anni insegnanti non doposcuola di Prato frequentato da bambini cinesi sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti e percosse nei confronti di bambini dai 3 ai 6 anni che frequento un asilo in via Toscana le indagini sulle donne entrambi di nazionalità cinese si sono a base dell’uso di telecamere nascoste una terza l’insegnante ha ricevuto un avviso di garanzia per lei non è scattata la misura cautelare la struttura scolastica si trova al Macrolotto 1 periferia industriale a sud della città rimaniamo in Italia al comune di Pisa ha disposto l’immediata chiusura di una cavalcavia sulla superstrada firenze-pisa-livorno in una quartiere alla periferia sud est della città in seguito ad alcuni cedimenti strutturali sulla parte laterale dell’infrastrutturaha reso noto l’amministrazione comunale andiamo a lettere sono almeno 10 le vittime dell’ondata di maltempo che sta colpendo gli Stati Uniti le regioni del midwest e della Costa orientale sono nella morsa di un giro record Con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi sotto lo zero in città come Chicago e Minneapolis nella Metropoli del Michigan è completamente ghiacciato per evitare danni al sistema ferroviario sono incendiati binari Come forma di precauzione in queste zone l’ordine dell’autorità di restare in casa a New York a Washington la colonnina di mercurio ha fatto segnare i 14 gradi sotto lo zero ad aumentare la percezione del freddo i venti e le correnti del vortice polare tantissimi disagi per i trasporti negli aeroporti è tutto anche per questa edizione appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa