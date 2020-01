Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia positiva in testa una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma provenienti da Juan era una Milano il 23 gennaio avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della Capitale con te non ce la chiusura del traffico aereo da e per la Cina caso aspetto anche in Veneto minore del Frignano rientrato da un viaggio in territorio cinese negativi invece testa sui turisti a bordo della Costa Smeralda che riparte oggi da Civitavecchia trattative ancora in corso sul rientro degli italiani davo ad ed è di 213 morti totali circa 2000 nuovi contagi bilancio in Cina del coronavirus che porta quasi norminah 700 casi di infezione confermati dall’inizio dell’epidemia sotto altre 102000 persone l’osservatorio Mondiale della sanità dichiara l’emergenza sanitaria internazionale ma non rotto Manda limitazione viaggi commerci Stati Uniti chiedono però gli americani di non andare in C il Giappone vieta l’ingresso alle persone infette ci sarà a breve un incazzo sull’economia mondiale dice il Fondo Monetario Internazionale e stasera lo scoccare della mezzanotte il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea all’alba non era così John sono saluterà la formalizzazione della brexit nelle discorso che farà la nazione dopo una riunione speciale del governo prevista oggi a San Bernardo città del nord dell’Inghilterra simbolo del referendum 2016 oggi a Palazzo Chigi vertice per discutere modifiche da accordi con la Libia intanto nel paese africano la tregua regge solo di nome secondo l’inviato speciale ONU che denuncia continue violazioni degli impegni Berlino l’Algeria si propone per ospiti nuovo forum di conciliazione tra le parti migranti Open Arms su correre altre circa 100 persone Il deputato bene che guida la cosa nel impeachment Elite rampa propone di limitare le deposizioni di testimoni è una settimana per cercare di convincere i repubblicani che temono slittamento del procedimento chiedo intanto la prova del DNA Giancarlo la giornalista 70enne che lo scorso hanno accusato presidente di stupro ennesimo femminicidio in provincia di Trapani Mazara del Vallo una donna di 52 anni è morta dopo essere stata picchiata per 3 giorni dal marito fermato ieri dalla Polizia a chiamare il 118 è stato lui stesso mi tradiva si è tentato di giustificare presentato diverse denunce per maltrattamenti poi ritirate E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

