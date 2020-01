Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia positiva di testa una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma proveniente da quando erano atterrati a Milano il 23 gennaio avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale caso sospetto anche in Veneto minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese con te non c’era chiusura del traffico aereo da e per la Cina controlli a passeggiare arrivati stamani da Pechino negativi testa a bordo della Costa Smeralda che oggi riparte da Civitavecchia e invece di 213 morti totali circa 2000 nuovi contagi bilancia in Cina del coronavirus porta quasi 9700 casi di infezioni confermati dall’inizio dell’epidemia altre 102000 persone sotto osservazione Pechino invierà charter per rimpatriare i residenti all’estero l’osservatorio Mondiale della sanità dichiara l’emergenzainternazionale Manu raccomanda limitarsi nei viaggi Stati Uniti e Giappone chiedono però a loro cittadini di non andare in Cina Tokyo vieta anche l’ingresso alle persone infette uno dei pochi repubblicani che sembrava poter votare per convocare altri testimoni nel processo per l’impeachment ritrama annunciato che potrei invece contro violando così la strada la possibile soluzione delle presidente americano da parte del Senato già oggi chiedo intanto la prova del DNA Giancarlo la giornalista 73enne che lo scorso accusato Trump è di sopra altri due episodi di femminicidio a Mazara del Vallo in provincia di Trapani una donna di 52 anni è morta dopo essere stata picchiata per 3 giorni dal marito mi tradiva si è tentato di giustificare il 53enne in Alto Adige arrestato un pakistano di 38 anni dopo il ritrovamento del cadavere della giovane moglie nel loro appartamento di versciaco stasera allo scoccare della mezzanotte il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea l’alba di una nuova era così John sono salutare la formalizzazione della brexit e nel discorso che farà la nazione dopo una riunione speciale del governo prevista oggi a Sunderland cittàNord dell’Inghilterra simbolo del referendum 2016 e oggi a Palazzo Chigi vertice per discutere modifiche gli accordi con la Libia intanto nel paese africano la tregua regge solo di nome secondo l’inviato speciale denuncia continua violazione degli impegni di Berlino l’Algeria si propone per ospitare un nuovo forum di riconciliazione tra le parti migranti Open Arms circa 100 persone ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa