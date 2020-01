Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia positiva in testa una coppia di turisti cinesi orari operata Roma provenienti da uomo erano atterrati a Milano il 23 gennaio avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare a 4 giorni fa in un hotel della capitale un caso sospetto anche in Veneto minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese Conte annuncia la chiusura del traffico aereo da e per la Cina alle 10 previsto una Consiglio dei Ministri sulle misure per affrontare il virus intanto gli ultimi voli in arrivo dalla Cina è in scatole prima della chiusura del traffico da e per il paese sono atterrati all’aeroporto internazionale di Malpensa controllare i passeggeri arrivati stamani da Pechino stanno sbarcando nel frattempoDalla Costa Smeralda ormeggiata al porto di Civitavecchia i 1143 passeggeri che avrebbero dovuto sbarcare ieri che sono rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di coronavirus poi rientrare ed è di 113 morti totali circa 2000 nuovi contagi bilancio in Cina del coronavirus che porta quasi 9700 casi di infezione confermati dall’inizio dell’epidemia altre 102000 persone sotto osservazione Pechino invierà perché rimpatriare residenti di One all’estero l’osservatorio Mondiale della sanità dichiara l’emergenza sanitaria internazionale ma non raccomanda limitazione viaggi Stati Uniti e Giappone chiedono però i loro cittadini di non andare in Cina d’occhio anche l’ingresso alle persone infette Giappone altri livello del rischio di viaggi in Cina ancora episodi di femminicidio a Mazara del Vallo una donna di 52 anni morta dopo essere stata picchiata per 3 giorni dal marito mi tradiva si è tentato di giustificare il 53enne in Alto Adige arrestato un pakistano di 38 anni dopo il ritrovamento del cadavere della giovane moglie nel loro appartamento di versciaco duplice omicidio seguitoincendio nella notte in provincia di Caltanissetta un giovane di 27 anni ha sparato alla ex compagna di 48 anni ha la figlia di lei di 27 anni uccidendole prima di toglierti a sua volta la vita e stasera lo scoccare della mezzanotte il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea l’alba di una nuova era così Johnson saluterà la formalizzazione della brexit nel discorso speciale nel governo prevista oggi a Sunderland città nel nord dell’Inghilterra single 2016 uno dei pochi repubblicani che sembrava poter votare IBM per convocare altri testimoni nel processo per l’impeachment di Trump annunciato che potrei invece contro spianando così la strada la possibile soluzione del presidente America parte del Senato già oggi chiedo intanto la prova del DNA Giancarlo la giornalista 76 anni che lo scorso hanno accusato trans di stupro e oggi a Palazzo Chigi vertice per discutere modifiche gli accordi con la Libia nel paese africano la tregua regge solo di nome secondo l’inviato speciale ONU che denuncia continue violazioni bene impegni di Berlino l’Algeria si propone per ospitare un nuovo forum di riconciliazione tra le parti migranti operam soccorso100 persone e cambiamo argomento un noto difensore dell’ambiente messicano Comerio Comet celebre per le sue battaglie a difesa della farfalla monarca è stato trovato morto dopo che era Scomparso da due settimane l’uomo 50 anni gestiva santuario di queste farfalle della scomparsa 11 gennaio nel suo corpo è stato ritrovato in fondo brutto nello stato di michoacan del Messico dove agiscono diverse organizzazioni criminali cause della morte non sono state ancora rese note dalla procura Ma secondo altri ambientalisti della Regione la morte di Omero Gomez potrebbe essere legata alle sue prese di posizione contro i trafficanti di legno proveniente da alberi necessaria la riproduzione della farfalla monarca è questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

