Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto redazione da Francesco Vitale in studio è in corso il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza per il coronavirus Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza arrivi a tutte le iniziative programmate per la riunione di oggi ieri dal premier Conte arrivata la conferma della verifica di due casi di coronavirus in Italia una coppia di turisti cinesi provenienti da vanno aperti a Milano 23 gennaio prima di arrivare in un hotel a Roma la coppia ricoverata all’ospedale aveva fatto una tappa anche a Parma ma il direttore dell’ospedale conferma che non c’è stato nessun contagio un caso sospetto anche in Veneto un minore del Trevigiano rientrato dal viaggio in Cina ieri conta annunciato la chiusura dei voli da e per la in mattinata gli ultimi aerei in scatole prima della chiusura del traffico sono atterrati a Malpensa e Fiumicino stanno cercando Dalla Costa Smeralda ormeggiata al porto di Civitavecchia ai 1143 passeggiache avrebbero dovuto sbarcare ieri che sono rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di coronavirus poi rientrato il bilancio totale dei morti per il virus in Cina è di 213 persone il numero dei casi di infezioni confermati in paese è di 700 e cambiamo argomento il prodotto interno lordo nel Quarto trimestre 2019 scienze dello 0 3% rispetto al terzo trimestre mentre rimane fermo invariato su base annua lo rileva l’Istat ha diffondendo La stima preliminare del PIL i trimestre precedente aveva invece registrato un aumento dello 0% congiunturale dello zero5 tendenziale in particolare il calo trimestrale dello 0 3% è più forte del primo trimestre 2013 ovvero da quasi 7 anni la Guardia di Finanza di Bari ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marco Gianluca jacobini padre e figlio il primo ex presidente del CdA è Amministratore di fatto della Banca Popolare di e secondo vice direttore generale direttore generale di falco dell’Istituto di credito barese agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza ancorafemminicidio a Mazara del Vallo una donna di 52 anni morto dopo essere stata picchiata per 3 giorni dal marito mi tradiva si è tentato di giustificare il 53enne in Alto Adige arrestato un pakistano di 38 anni dopo il ritrovamento del cadavere della giovane moglie nel loro appartamento di versciaco duplice omicidio seguito da un suicidio nella notte in provincia di Caltanissetta un giovane di 27 anni ha sparato alla ex compagna di 48 era figlia di lei di 23 anni uccidendole prima di togliersi a sua volta la vita Stasera lo scoccare della mezzanotte Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea l’alba di uno era così John sono saluterà la formalizzazione della break del discorso preparazione dopo una riunione speciale del governo prevista oggi a Sunderland città nel nord dell’Inghilterra simbolo del referendum 2016 a San Martino ha raggiunto un accordo per l’ingresso nel capitale del Dario canadese Lawrence stroll il proprietario della scuderia di Formula 1 Racing Team ha messo sul piatto 182 milioni di sterline per il 20% della casa britannica nonostante la recente debolezza commercialeforza del marchio Aston Martin nostro portafoglio di auto in espansione ha permesso di atterrare un partner forte come sola sostegno della svolta sottolinea il presidente di Ascom e oggi a Prato Kijiji vertice per discutere le modifiche Agli accordi con la Libia intanto nel paese africano la tregua regge solo di nome secondo inviato speciale ONU denuncia con Pino e violazione degli impegni Berlino la geria si propone per ospitare un nuovo forum di riconciliazione tra le parti migranti o brava Score altre 100 persone ed è tutto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa