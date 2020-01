Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione studio Roberta Frascarelli il prodotto interno lordo nel Quarto trimestre del 2019 scende dello 0,3% rispetto al terzo trimestre mentre rimane fermo invariata su base annuale lavali sta diffondendo La stima preliminare del PIL stretto in valori concatenati è corretto per il calendario è la stagionalità il trimestre precedente aveva invece registrato un aumento dello 0,1% congiunturale e dello 0,5% tendenziale questo il governo che porterà l’autonomia del Veneto Chiaramente si fa sicuramente si fa si deve fare perché c’è un referendum votato dai cittadini del Veneto e poi ci sono le richieste per la Lombardia e per l’Emilia lo ha sottolineato il ministro rapporti con il Parlamento Federico dinca intervenendo a fiera agricolaVerona ramen e costine la psicosi da coronavirus si combatte anche a tavola in un ristorante cinese a Chinatown per un pranzo Poi hanno preso parte Confcommercio è l’assessore alle attività produttive del Comune di Milano Cristina tajani sono qui per portare un messaggio di vicinanza detto e solidarietà alla comunità cinese di raffigurazione ai cittadini sulla diffusione del rischio la Guardia di Finanza di Bari ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marco e Gianluca jacobini padre e figlio mi prima che da presidente del CdA amministratore di Arese agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza il 24 luglio 1980 moriva Peter salsa nel segnale la cineteca di Bologna Porta nelle sale italiane dal 3 febbraio il restauro in 4K del film Il dottor Stranamore capolavoro sulla guerra fredda con astaKubrick trasse nel 64 da romanzo Rider di Peter Jordan quale terza interpreta ben tre ruoli ed è tutto grazie per averci seguito Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa