Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale la redazione in studio Roberta Frascarelli il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario con il al coronavirus stanziati €5000000 e contenuti della delibera saranno stilati dalla protezione civile e dal Ministero della Salute alla luce della dichiarazione emergenza internazionale drymate dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro paese in questi casi come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’ infezione SAS le misure assunte sono di carattere per cauzionale collocano l’Italia al più alto livello di Totòsul piano internazionale la brexit è una cosa terribile Non darà alcun vantaggio all’Inghilterra e non mi riferisco solo al prezzo delle merci La verità è che mette a rischio gli 80 anni di pace vissuti dall’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale quindi un passo indietro lo dice il veterano britannico Schindler oggi residente nelle Marche Schindler 99 anni uno degli ultimi reduci di Anzio si è battuto contro l’uscita del suo paese all’Unione Europea Rivolgendosi alla Corte europea all’onu per il voto degli inglesi all’estero che a suo fine avrebbe evitato alla brexit il CSM si è rialzato Dopo il colpo durissimo il suo figlio venuto dall’ inchiesta di Perugia che AB svelato una cera È prepotente e arrogante e ho chiuso tendente a orientare inchiesta influenzare le decisioni del CSAscrivi dare altri magistrati non solo ha trovato la forza per continuare a svolgere le sue funzioni con la assoluta regolarità ma è riuscito a conseguire risultati importanti istituzionali sia nelle amministrazioni delle giurisdizioni lo ha sottolineato intervenendo alla cerimonia dell’ anno giudiziario Cassazione il vice presidente del CSM David Ermini Ringraziando il capo dello Stato per la sua guida illuminata del Consiglio Superiore un’equipe medica è stata bruscamente interrotta aggredita verbalmente mentre era in sala operatoria per un intervento su un aneurisma dell’aorta è accaduto ieri sera autori dell’aggressione ai parenti di un altro paziente ricoverato pretendevano Un conosciuto gli aggressori dopo aver estratto nato il medico della chirurgia vascolare del Perrino di Brindisi aver preteso la presenza delsono dati in sala operatoria hanno portato l’ingresso interrotto per alcuni minuti l’intervento Tiziano Ferro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo dove sarà ospite per tutte le 5 serate 30 anni sono un traguardo o non lo sono ma una tappa per fare il punto della situazione e ripartire Marco Masini è pronta a festeggiare tre decenni passati musica ho fatto un bel pezzo di strada 30 anni sono tanti e tante sono state anche le soddisfazioni ho vissuto avventure meravigliose ed è bello poterle riassumere ora prima tappa del festeggiamento il Festival di Sanremo dove torna per la nona volta con il brano il confronto ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa