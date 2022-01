Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla predazione da parte di Francesco Vitale in primo piano nella nuova decisione del governo chiuso il dottore perinale governo già al lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo dei ministri che si terrà oggi ci sarà un decreto legge che tra le altre misure uniformerà le regole anti covid per le scuole primarie secondarie che dovrebbe eliminare la norma dell’obbligatorietà della mascherina all’aperto è stato individuato è arrestato il conducente del SUV che ieri sera è che in Friuli Venezia Giulia ha travolto una Panda sulla quale viaggiavano due giovani donne morte nell’incidente due bimbe rimaste ferite si tratta di un cittadino bulgaro residente a Pordenone che aver provocato un incidente scappato nei campi Ora per lui l’accusa di omicidio stradale il conducente uscito indenne dall’ auto è stato individuato alcune ore dopo dalle forze dell’ordine un’organizzazione criminalevestita come stria tanto da intascare 440 milioni di euro messi a disposizione dallo Stato per sostenere imprese commercianti in difficoltà per la pandemia una truffa scoperta dalla guardia di finanza di Rimini e poi stese in altre regioni del nord del centro e al Sud Italia 78 le persone indagate 35 misure cautelari emesse dal gip 8 sono le persone finite in carcere e altre quattro ai domiciliari è morta vince sulla bambina di 2 anni giunta gravissima ieri da Catanzaro a Roma e trasportata dall’ aeronautica militare atterrato a Ciampino la piccola era stata giudicata in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria la pazienza Era ricoverata presso l’ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro quando a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche si è reso necessario l’immediato trasferimento al bambino Gesù di Roma andiamo all’estero il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce per la prima volta dalle scale Action delle tensioni con la Russia sull’ucraina su richiesta degli Stati Uniti l’ambasciatrice statunitense Linda Thomas Greenfield ha affermato che l’azione della Russia rappresenta una chiaraalla pace e alla sicurezza internazionale le carte delle Nazioni Unite E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascona

