Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale lunedì 31 gennaio Buon pomeriggio dalla funzione microfono Giuliano Ferrigno la situazione covid in Italia terapia intensiva e ricoveri ordinari stabili a livello nazionale lo rilevano gli ultimi dati dell’agenzia per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva a livello nazionale nei reparti di rianimazione è da due giorni ferma al 13% Mentre nelle 24 ore aumenta in cinque regioni province autonome scende in altrettante 5 in aumento di un punto percentuale nelle 24 ore ci Emilia Romagna che sale così al 17% Friuli Venezia Giulia 25% provincia autonoma di Trento 28 % e Piemonte 20% mentre l’Umbria registro un aumento di 4 punti percentuali salendo così al 13% in discesa sempre di un punto percentuale Basilicata che sta 35% Calabria 15% Liguria 16% Marche 23% e provincia autonoma di Bolzano 10% tutte le altre regioni pubbliche amministrazioni restaal momento l’occupazione più alta si registra nella provincia autonoma di Trento al 28% la più bassa in Basilicata al 5% a livello nazionale continua ad essere stabile anche l’occupazione media da parte dei pazienti covid nelle parti non critica degli ospedali che da 4 giorni È ferma al 30% e 24 ore si registra un aumento di 5 regioni province autonome in calo invece in 4 anni mentre tutte le altre restano stabili obbligo vaccinale per 50 per domani primo febbraio arrivano le nuove regole con la stretta decisa dal governo Sui negozi posta dal tabaccaio ma anche la multa per quanti superati i 50 anni non saranno vaccinati più in dettaglio da domani di impasto base che si ottiene con il 16 si è guariti dal covid o con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigene con 72 serrapido necessario per andare a ritirare la pensione negli uffici postali per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette necessario anche per entrare negli uffici pubblici negli uffici finanziari nelle attività commerciali e per le persone che accederanno senza che l’impasto i servizi e le attività in cui è obbligatorio averla è prevista una sanzione da €400000 l’altezza Se non ce ne siastudiato tenuto a controllare il possesso dei Green pass Inoltre sempre da domani scatteranno le sanzioni per tutti gli over 50 che non te l’hanno vaccinati contro il covid sarà prevista una sanzione di €100 una tantum la sanzione sarà erogata agenzia delle entrate e Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe commenta i dati dell’ultima settimana stiamo vedendo la pressione dei nuovi casi giornalieri intorno al 20 gennaio avevamo circa 180.000 positivi Ieri sera invece di 140 Mila ha detto cartabellotta siamo in una fase discendente ma ci sono differenze importanti a livello territoriale per fasce d’età ad esempio tra gli 0 Ei 9 anni i contatti continuano a crescere la percentuale di posti occupati sempre molto lentamente comincia a diminuire ma anche qui ci sono le differenze a seconda del territorio in esame le ultime notizie chiusura Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da alcuni giorni per dei controlli i dati partita non ha rilasciato dichiarazioni entrato in macchina salutando i giornalisti con capelli e mascherina accompagnato dalla senatrice di Forza Italia Licia ronzulli era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa