Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 08:30

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Verona ci sono i fanatici che affrontano il tema della famiglia con l’odio verso il prossimo alla discriminazione afferma Luigi Di Maio se parlare di mamma e papà vuol dire essere sfigati Io sono orgoglioso di esserlo odio fuori c’è l’odio Di Maio sbaglia Piazza replica Matteo Salvini i due vicepremier tornano a scontrarsi abitanti sul tema della famiglia nel giorno del Congresso di Verona Che da settimane dividendo azionisti del governo non a parte la lega che nella città Venete massimamente rappresentato da Salvini dei ministri Marco Bussetti Lorenzo Fontana nell’altra Movimento 5 stelle con il suo capo politico che ribadisce la contrarietà da raduno di fanatici partecipanti di contemporaneamente alla manifestazione organizzata dal Sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora e dall’agenzia nazionale per i giovani oggi protagonisti insieme a 600 ragazzi provenienti da tutt’italiacongresso sono scesi in piazza ventimila persone nel botta e risposta tra il vicepremier è intervenuto anche il premier Conte che bacchetta Salvini bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione dobbiamo argomento è tornata l’ora legale Nella notte tra il 30 e il 31 marzo le lancette si Sono spostate in avanti di 60 anni abbiamo dormito un’ora in meno ma avremo un po’ di sole in più nei giorni successivi anticipiamo la pagina sportiva finisce 1-0 il mese di Materazzi tra Sampdoria e Milan per la ventinovesima giornata nella gara importantissima per le elezioni europee di entrambe le squadre i padroni di casa avanti al primo con un gol di defrel Pro picchiato da un rinvio sballato di Donnarumma con questo risultato gli Giampaolo raggiungono 48 in classifica mentre i rossoneri Sono a 51 punti andiamo in siciliano lo sbarco di migranti si è registrato ieri pomeriggio a Lampedusa distanza di quaè venuto il 25 e 26 marzo del giro di poche ore a bordo della Barca c’erano 10 adulti e un bambino migranti sono stati portati nel centro di prima accoglienza dell’isola imbarcazione in vetroresina con due motori fuoribordo stata avvisata non distante delle Coste dell’Isola dei Pelagie da una motovedetta dei Carabinieri in chiusura andiamo all’estero comprensibilità Cordialità affidabilità capacità di evitare conflitti di queste le caratteristiche che hanno portato oggi Zanna Caputo va fino a poco tempo fa poco nota vocale Repubblica a essere eletta presidente della Slovacchia sono felice del risultato ha detto che poteva dopo aver capito lettori perché si vede che nella politica si può entrare con opinioni proprio e la fiducia si può conquistare anche senza linguaggio Aggressivo e colpi bassi non è sta nella politica può essere la nostra forza la 45 anni ha il presidente del piccolo partito non governativo Slovacchia progressista entrata in politica nel 2017 dopo la lotta dura da anni contro la discarica è legale a paesino che la messa contro gli uomini al poterenel ballottaggio. ha vinto con il 58% dei consensi sulla eurodeputato maros sefcovic che si è fermato al 42% è riconosciuto la vittoria dell’avversario è stata del 41,8% E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi voi tutto il colloquio di una buona domenica e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa