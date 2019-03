Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio si chiude il congresso mondiale delle famiglie a Verona contro distanza tra Salvini è Di Maio la legge 194 non si tocca Ma no a donne bancomat e all’utero in affitto sfigati felice di esserlo dice il leader leghista stile del Medioevo qui il futuro replica il capo del MoVimento 5 Stelle dalla contro kermesse organizzata Roma botta e risposta anche su Spadafora si occupi delle adozioni attacca Salvini la delega di Fontana replica di Maio alla fine una dura nota di Palazzo Chigi conferma la tesi del MoVimento 5 Stelle i ministri su di noi le cose prima di parlare o si fa solo confusione servono nuove regole per proteggere contenuti pericolosi per fare questo tesoro all’obiettivo da parte dei governi a lanciare l’appello è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg in una lettera aperta pubblicata da Washington Post scottato da gli ultimi scandali che hanno travoltosul fronte della protezione dei dati degli utenti sia su quello della diffusione delle fake news per interferire sul voto degli Americani nel 2016 Luca ferma la necessità di nuove norme per garantire l’integrità del processo elettorale per proteggere la privacy della gente per garantire la portabilità dei dati un corpo decapitato e carbonizzato è stato trovato dai Vigili del Fuoco in via Cascina dei Prati a Milano al termine dello spegnimento di un robot il corpo di cui sono stati amputati anche gambe e braccia era vicino a un cassonetto dei rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di GPL che però non è esplosa presidente della Slovacchia con il 58% dei consensi sul eurodeputato maros sefcovic che si è fermato al 42% ha riconosciuto la vittoria dell’avversaria l’affluenza alle urne del 41,8% la 45enne e vicepresidente del piccolo partito non governativo Slovacchia progressista entrata in politica nel 2017 dopo la lotta durata mi contro la discarica illegale5 ragazzi sono stati sparati La scorsa notte dalla striscia di Gaza verso il neghev dove sono caduti senza provocare danni ne vittime l’ho riferito alla radio militare israeliana in versione obiettivi militari di Amazon sono stati colpiti da fuochi di carri armati israeliani Questi incidenti si sono verificati dopo che 4 dimostranti palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco israeliano durante incidenti di confini verificatisi nella notte di venerdì e sabato nel corso della cosiddetta marcia del milione organizzata da mamma malgrado il lancio di razzi Israele riaperto oggi il valico commerciale di Clarence con la striscia un giudice federale dell’Alaska il decreto con cui nel Aprile 2017 Donald Trump ha ordinato la ripresa delle trivellazioni nell’oceano Artico spazzato via il divieto barrato nelle roba ma secondo la tendenza il provvedimento è illegale privo di valore ti mando sulla trivellazione per l’estrazione di gas naturale e petrolio fortemente voluto dal predecessore del Tycoon alla Casa Bianca è contenuto in tre norme del 2016 rientra quindi in vigore il divieto vale anche perViale dell’Oceano Atlantico Francesco dediche alla piccola ma vivace comunità cattolica locale la seconda e ultima giornata del suo viaggio in Marocco assieme al re Muhammad Sesto il papà e gli ha rilasciato La perla del mare la città santa di Gerusalemme come patrimonio comune dell’umanità e per i fedeli delle tre religioni monoteiste come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica Serie A in campo in programma Atalanta Roma Napoli Fiorentina Torino Frosinone Spal Bologna Sassuolo in serata Inter Lazio nell’anticipo del sabato una papera di Donnarumma in avvio ferma il Milan a Genova alla Juve serve l’ingresso di un tempo e mezzo per sbloccarti lo Stadium con l’empoli debutto con Vittoria per Tudor e tre punti d’oro per l’Udinese contro il Genoa il Friuli le reti una per tempo di Okaka è mandragora Formula 1 prima Pole per Leclerc nella MotoGP Argentina Pole per Marquez finale era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa