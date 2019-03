Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio servono regole per proteggere web dai contenuti pericolosi per fare questo serve un ruolo più attivo da parte dei governi a lanciare l’appello il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg in una lettera aperta pubblicata Dalla Washington Post dal collega Jeff bezos il guru di Amazon Cambiamo argomento Torniamo a parlare di famiglia Verona ci sono i fanatici che affrontano il tema della famiglia con l’odio verso il prossimo e la discriminazione afferma Luigi Di Maio se parlare di mamma e papà vuol dire essere sfigati Io sono orgoglioso di esserlo odio si può rice- odio Di Maio sbaglia Piazza replica Matteo Salvini i due vicepremier tornano a scontrarsi distanza sul tema della famiglia nel giorno del Congresso di Verona Che da settimane dividendo azionisti del governo non parte la lega che nella città Veneta e massimamente rappresentata da Salvini e DeniseMarco Bussetti e Lorenzo Fontana dall’altra il MoVimento 5 Stelle con il suo capo politico che ribadisce la contrarietà dal raduno di fanatici partecipando quasi contemporaneamente alla manifestazione organizzata dal Sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora e dall’agenzia nazionale per i giovani oggi protagonisti insieme a 600 ragazzi provenienti da tutta Italia mentre contro il congresso sono Piazza ventimila persone botta e risposta tra i vicepremier intrattenuto anche il premier Conte che bacchetta Salvini bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione ancora pagina cronaca un corpo decapitato senza braccia e senza gambe è stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco a Milano il cadavere è stato scoperto in via Cascina dei Prati pompieri dopo una chiamata arrivata alle 22:15 sono intervenuti per spegnere un incendio alla fine dell’operazione si sono accorti del corpo non è ancora chiaro se si tratti del cadavere di un uomodi una donna è tornata l’ora legale nella notte le lancette si Sono spostate in avanti di 60 minuti abbiamo dormito un’ora in meno ma avremo un po’ di sole in più nei giorni successivi C’è tempo ancora per un’altra notizia ci porta all’estero il vicepresidente della Abdul Rashid dostum è rimasto illeso dopo che il convoglio su cui viaggiava a fare le province settentrionali di Ball è stato attaccato ben due volte nella ti scrive indicati dai talebani nei quali è rimasto ucciso uno degli uomini addetti alla sicurezza e altri due sono rimasti feriti la voce del governatore provinciale di Bike ha detto che mi hanno attaccato il convoglio di Don due punti prima del distretto di Charlie e Lola che poi in quello di fai nella serata di ieri il portavoce aggiunto che noi due ci sono rimasti uccisi a meno 4 talebani e altri 7 sono rimasti feriti la rivendicazione stata fatta dal portavoce dei miliziani jihadisti Di nulla ed era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa