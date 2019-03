Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Luigi in studio in Italia non cresce ancora più dell’Europa ma una manovra correttiva non ci sarà nessuno c’è la chiede dice il ministro dell’economia Giovanni Tria Firenze rallenta la crescita in Europa che si è fermato il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia quella del manifatturiero che esporta Il problema è che l’Italia da 10 anni cresce un punto per i quali in meno del resto d’Europa significa che la nostra economia è allo zero mentre la Germania riesce a rimanere allo 07 08 per 100 puoi mettere in guardia che attacca il sistema bancario italiano significa a ballare una campagna europea che ci sta mettendo in difficoltà e minare l’interesse nazionale nelle documento finale del congresso mondiale delle famiglie che si è chiuso a Verona con una manorichiesta di un contrasto la pratica dell’ utero in affitto tramite una rogatoria internazionale intanto uno degli organizzatori Alibrandi attacca il leader dei 5 Stelle Di Maio studi la storia del Medioevo è stato invitato a questo congresso e fa molto male sentire che abbia scelto di insultarci invece di venire qui ed esporre le sue idee ha detto dal fronte dei 5 Stelle il presidente della Camera fico conferma che si svolgerà a Montecitorio un evento sulle Famiglie Arcobaleno circa 200 persone che ieri a Torino sono state bloccate dalla polizia in via Aosta prima che potessero unirsi ai cortei anarchici e pericolosissimi componenti del blocco nero la più violenta della galassia anarco-insurrezionalista internazionale lo ha detto il questore Francesco Messina che ha spiegato come il gruppo fosse in possesso di un proprio Arsenale con cui scatenare una pera di devastazione 74 le persone denunciate dalla polizia Speriamo che i giudici non facciamo sconti a nessuno ha detto il vicepremier e Ministro dell’InternoSalvini telecronaca ancora in corso l’identificazione della vittima per il cadavere carbonizzato è fatto a pezzi trovato ieri sera dai vigili del fuoco al termine dello spegnimento di un incendio doloso in via Cascina dei Prati alla periferia nord di Milano nel quartiere della Bovisasca al momento del ritrovamento del cadavere mancavano la testa parte delle braccia e delle gambe amputate all’altezza delle ginocchia è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa