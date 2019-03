Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovati l’ascolto della redazione della Luigi in studio Secondo il ministro dell’economia Giovanni Tria che ha parlato da Firenze L’Italia non cresce ancora più dell’Europa fa una manovra correttiva non ci sarà ha detto rallenta la crescita Europea perché si ferma il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia quella del manifatturiero Che sport ha detto Tria per il quale Il problema è che in Italia da 10 anni cresce un punto percentuale in meno del resto d’Europa significa che la nostra economia e allo zero mentre la Germania riesce a rimanere allo 07 08 per 100 poi mette in guardia Chi attacca il sistema bancario italiano significa avallare una taglia europea che ti sta mettendo in difficoltà e mi dare più interesse Nazionale ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre andiamo in Slovacchia dove Rosanna Caputo estatepresidente del paese con il 58% dei consensi su l’eurodeputato maros sefcovic che si è fermata al 42% riconosciuto la vittoria della Versailles al affluenza alle urne è stata del 48% la 45enne ex vicepresidente del piccolo partito non governativo Slovacchia progressista entrata in politica nel 2017 dopo la lotta durata anni contro una discarica illegale parliamo di web con il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg che chiede nuove regole per proteggere internet dai contenuti pericolosi e per fare questo serve più attivo da parte dei governi in una lettera aperta pubblicata Dalla Washington Post si è rivolto alle istituzioni ascoltato dagli ultimi scandali che hanno travolto Facebook se fronte della protezione dei dati degli utenti sia su quello della diffusione delle fake news per interferire sul voto degli Americani nel 2016 la Carmen ferma la necessità di nuove norme per garantire l’integrità del processoper proteggere la privacy della gente per garantire la portabilità dei dati il 2019 segnala una transizione per il mercato degli smartphone che ha chiuso 2018 info e registrerà una lieve flessione anche quest’anno in arrivo Ci sono due novità che rinnoveranno il settore gli smartphone che supportano le nuove reti cellulari 5G e dispositivi pieghevoli da aperti sono grandi come un tablet per vederne gli effetti bisognerà però aspettare il 2020 ed oltre Quest’anno il mercato sarà ancora incentrato sui telefoni tradizionali tirati a lucido per il consumatore è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa