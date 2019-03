Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio da Firenze ha parlato il ministro dell’economia Giovanni Tria L’Italia non cresce ancora più dell’Europa dice ma non ci sarà alcuna manovra collettiva perché nessuno c’è la chiede realmente la crescita in Europa che si è fermato il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia quella del manifatturiero che sporca il problema però è che l’Italia da 10 anni cresce un punto percentuale in meno del resto d’Europa che la nostra economia è allo zero mentre la Germania Riesci a rimanere allo 07 08 per 100 congresso mondiale delle famiglie a Verona nel documento finale la richiesta di un contrasto alla politica dell’utero in affitto tramite una rogatoria internazionale restano le tensioni tra 5 Stelle e gli organizzatori del congresso con Toni Brandi uno degli organizzatoriattacca leader 5 Stelle Di Maio studi la storia del Medioevo è stato invitato a questo congresso e fa molto male sentire che abbia scelto di insultarci dai 5 Stelle il presidente della Camera fico conferma che presto si svolgerà a Montecitorio un evento sulle Famiglie Arcobaleno Papa Francesco in Marocco il Cristiano in queste terre impara ad essere Sacramento vivo del dialogo che Dio vuole fare con ciascun uomo e una donna in qualunque condizione, lo ha detto proprio il pontefice incontrando il clero a Rabat nel secondo e ultimo giorno della sua visita nel paese nordafricano Francesco si è recato in visita privata al centro rurale dei servizi sociali di Tamara città sulla costa atlantica a 15 Km a sud di la batte il futuro degli smartphone pieghevoli il 5G il mercato degli smartphone ha chiuso il 2018 In frenata il registro era una lieve flessione anche quest’anno in attesa delle novità che rinnoveranno il settore per vedere negli altribisognerà attendere ancora qualche anno 2020 ed oltre Quest’anno il mercato sta ancora incentrato sui telefoni tradizionali seppur tirati a lucido per conquistare i consumatori è tutto della redazione Vi auguro buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa