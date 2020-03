Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con probabilità le misure restrittive per contenere il coronavirus in Italia saranno prorogate fino a Pasqua Lo ha rivelato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando su una valutazione in merito è stata fatta dal comitato tecnico è tipico il governo ha detto si muoverà in questa direzione l’annuncio ufficiale Arriverà al termine del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi domani o giovedì Nel frattempo il governo sta lavorando anche per accelerare decreto Aprile Dove si affaccia con una certa Nettezza la proposta di un reddito di emergenza è stata sottoscritta ieri sera la convenzione per l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche lavoratori sospesi a causa dell’ emergenza coronavirus il governo con la ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia catalfo l’abbia le parti sociali Dopo un lungo confronto in videoconferenza hanno infatti condivisoprotocollo che consente l’anticipo i beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto corritalia un risultato molto importante per milioni di lavoratori il commento della ministra Secondo l’ultimo bilancio della protezione civile in anatidi coronavirus sono aumentati di 1648 toccando quota 75528 l’aumento è quasi alzato rispetto a Domenica In totale compresi i morti e guariti sono stati superati così 100.000 contagiati in totale e per la prima volta calano i malati in tre regioni Lombardia Umbria e friuli-venezia Giulia i morti salgono 11591 più di 812 sulle giorno precedente di nuove guarigioni sono 1590 il dato più alto dal dell’emergenza viceministro sileri il picco dell’epidemia tra 7-10 giorni ed è lunedì nero degli Stati Uniti numero dei decessi per coronavirus supera le 3000 unità con le ultime 5ilsole24ore i casi accertati come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University sono oltre 161 mila Intanto il presidente Donald Trump spiega che la meriti tutta da affrontare un’eventuale nuova ondata di casi di coronavirus dopo l’estate ma sarebbe tutta un’altra cosa Grazie alla maggiore capacità di fare i test e la possibilità di arrivare un vaccino ha spiegato il virologo Anthony fa il premier italiano Giuseppe Conte ha avuto una lunga e amichevole conversazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo annuncia lo stesso con te su Twitter solo molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida ed è stato proprio lo stesso Trump ad annunciare di aver inviato al materiale sanitario per 100 milioni di dollari posizioni ancora lontano in Europa sugli strumenti per affrontare la crisi economica che si accompagna a quella del coronavirus il vicepresidente dellaWindows avrei Chrono Bomb Il commissario europeo Gentiloni diciottenni sta su un accordo ma per Berlino La questione è come sostenere il credito e per questo c’è il il Fondo Monetario Internazionale chiedono Arezzo si va la crisi perché ogni mese di stop ai servizi non essenziali spesa per un meno 3 % del PIL mercati europei positivi dopo una seduta in calo lo spread poco sotto quota 200 punti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa