Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio probabilità le misure restrittive per contenere le coronavirus in Italia saranno prorogate fino a Pasqua Lo ha rivelato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando sono valutazioni in merito è stata fatta dal comitato tecnico-scientifico il governo ha detto si muoverà in questa direzione l’annuncio ufficiale arriverà il termine del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi domani o giovedì Nel frattempo il governo sta lavorando anche per accelerare sul decreto Aprile Dove si affaccia con un email persa la proposta di un reddito di emergenza è stata sottoscritta ieri sera la convenzione dell’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche lavoratori sospesi a causa dell’emergenza coronavirus il governo con la ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia catalfo labile parti sociali dopo nuovo controllo in videoconferenza Infatti condiviso un protocollo che consente anticipo i beneficiari degli ammortizzatori socialiprevisti dal decreto corritalia un risultato molto importante per milioni di lavoratori il commento della ministra cosa abbiamo imparato dalla crisi 2009 che le crisi economiche non si affrontano con lo step Sì ma investendo tutti dicono che siamo in guerra in guerra si fa debito per investire l’ho detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook in merito alla crisi economica dovuta al trono virus non bisogna permettere la macelleria aggiunto tutti gli strumenti sociali vanno rafforzati e non indeboliti e né lunedì nero negli Stati Uniti il numero dei decessi per coronavirus supera le 3 milioni tacco le ultime 500 vittime in Sole 24 di casi Accertati che emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University sono oltre 161 mila ieri telefonata per presidente Trump è il premier italiano Conte dagli Stati Uniti 100 milioni di dollari aiuti sanitari sono molto grave per la solidarietà e il sostegno vediamo in America le parole dico le ricadute economiche della pandemia nel coronavirus e potrebbero portare un arresto dell’economiamettendo a rischio di povertà oltre 11 milioni di persone dell’est asiatico lo afferma la capo economista della banca mondiale per la Regione ad Aita Ma tu anche nelle migliore degli scenari l’estrazione della Cina rallenta il 23 percento pari dal 61 per cento delle 2019 Intanto il Giappone sta prendendo in considerazione l’ipotesi dello stato di emergenza anche se allo zaino per il momento è escluso è slittato l’incontro previsto per ieri sera tra la so Calciatori La Lega Calcio durante il quale si sarebbe dovuto parlare degli stipendi dei calciatori con il campionato sospeso nei momenti di difficoltà ognuno deve fare la sua parte il messaggio dei like che non hanno auspica la conclusione sul campo dei campionati fosse anche superando la data del 30 giugno E questa era l’ultima notizia di formazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa