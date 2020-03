Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con una speranza misura estese almeno fino a Pasqua annuncio dopo il Consiglio dei Ministri nella riunione del comitato tecnico scientifico svoltasi lunedì mattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua il governo si muoverà in questa direzione lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza me lunedì nero degli Stati Uniti il numero dei decessi per coronavirus supera le 3000 unità con le ultime 500 vittime ilsole24ore i casi accertati come emerge dai dati elaborati della Johns Hopkins University sono oltre 161 mila di vita manifatturiera rimbalza in Cina secondo l’ufficio nazionale di statistica il PMI manifatturiero a Marzo è salito a 52 punti dal minimo record di 35,6era precipitato a febbraio a causa della chiusura per la diffusione del coronavirus è un indicatore anticipatorio che sotto i 50 punti segnala Una contrazione delle attività economiche sopra questa soglia un’espansione gli analisti si aspettavano un rialzo del PMI ma solo a 44,8 punti di lavoratori che saranno collocati in cassa integrazione potranno ricevere assegno dalle banche che anticiperà nel trattamento dovuto dall’INPS in questo modo avranno a disposizione subito la liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà di questo periodo è questo il risultato del protocollo condiviso tra governo sindacati le associazioni imprenditoriali Dopo circa sette ore di confronto alla presenza della ministra del Lavoro Nunzia catalfo tre punti principali la convenzione prevede che le banche aderenti adotteranno condizioni di Massimo fa per evitare costi a carico dei Lavoratori ha commentato il ministro catalfo nelle intenzioni dell’accordo i primi soldi della cassa integrazione dovrebbero arrivare entro passa Era l’ultima notiziabuon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

