Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ogni probabilità le misure restrittive per contenere il coronavirus in Italia saranno prorogate fino a Pasqua Lo ha rivelato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza sulle gambe di una valutazione in merito è stata fatta dal comitato tecnico scientifico il governo ha detto si muoverà in questa direzione l’annuncio ufficiale arriverà il termine delle prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi domani o giovedì Nel frattempo il governo sta lavorando anche per accelerare sul decreto Aprile Dove si affaccia con una certa Nettezza la proposta di un reddito di emergenza è stata sottoscritta ieri sera la convenzione per l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche lavoratori sospesi a causa dell’emergenza coronavirus il governo con la ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia catalfo labi e le parti sociali Dopo un lungo confronto in videoconferenza hanno infatti conprotocollo che consente l’anticipo i beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto corritalia un risultato molto importante per milioni di lavoratori il commento della ministra cosa ho imparato dalla crisi 2009 che le crisi economiche non si affrontano con l’austerity ma investendo tutti dicono che siamo in guerra in guerra si fa debito per investire lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook in merito alla crisi economica dovuta al coronavirus non bisogna permettere la macelleria sociale aggiunto tutti gli strumenti sociali vanno rafforzati e non indeboliti nei lunedì nero degli Stati Uniti il numero dei decessi per coronavirus supera le 3000 unità con le ultime 520 mensole 24 ore i casi accertati come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University sono oltre 161 mila ieri telefonata Tra il presidente Trump è il premier italiano Conte dagli Stati Uniti 100 milioni di dollari negli uffici sanitari sono molto grato per la solidarietà e sostegno degli amici americani le parole di ConteLe ricadute economiche della pandemia del coronavirus potrebbero portare un arresto dell’economia cinese mettendo il rischio di povertà oltre 11 milioni di persone dell’est asiatico la ferma la capo economista della banca mondiale per regione Lidia Ma tu anche nel migliore degli scenari l’espansione delle faccine rallenterebbe al 23 percento dal 61 del 2019 Intanto il Giappone sta prendendo in considerazione l’ipotesi dello stato di emergenza anche se per il momento è Truzzo la Cina ha registrato ieri solo 48 nuovi casi di infezione da coronavirus tutti importati la commissione sanitaria nazionale aggiornando il numero dei contagi di ritorno a 771 ha menzionato un’ulteriore decesso nel hubei La Provincia epicentro della pandemia i casi gravi continuano ad assottigliarsi essendo scesi di 105 unità 528i contagi certi complessivi sono 81518 2161 sono i pazienti in cura 3305 decessi e 76052 dimessi dagli ospedali Pari a un tasso di guarigione93 2% Corea del Sud nuovi casi risalgono 125 pesano i focolai interni contagi importati infezione a 9786 arrivano le istruzioni per chiedere il bonus per lavoratori autonomi liberi professionisti collaboratori coordinati continuativi lavoratori stagionali quelli dello spettacolo le istruzioni sono contenute in una circolare appena pubblicata che riescono che per l’indennità di €600 non è prevista alcuna contribuzione figurativa l’indennità non contribuisce alla formazione del reddito erogate dall’INPS Prevedo manda anche con il PIN semplificato che potrà essere presente dato una Viola ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto della partecipazione di maggioranza in centrale del latte d’Italia pari al 46% lo rende Noto un comunicato congiunto con finanziaria Centrale del Latte di Torino con quest’ultima che investirà in newlat Food con una partecipazione del 53 New lancerà un’opa allo stesso prezzoaffitto di €1 e 0,33 azioni ordinarie di newlat food per ciascuna azione centrale del latte E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa