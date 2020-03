Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli le buone notizie che tu prendere i nuovi contagi coronavirus non sembrano cambiare di una virgola le intenzioni di Giuseppe Conte il premier ormai è pronto ad annunciare la proroga dei Blocchi probabilmente l’annuncio nuovo dpcm seguirà ad una Consiglio dei Ministri che secondo fonti di governo potrebbe tenersi mercoledì o giovedì più difficile ma non del tutto escluso che avvenga oggi e nel frattempo in due non lavora per accelerare sul decreto Aprile Dove si affaccia con una certa lentezza la proposta di un reddito di emergenza ma sulla misura caldeggiata in primis e dal Movimento 5 Stelle Il rischio è che si apra una nuova frattura interna l’esecutivo arrivano anche le istruzioni INPS per chiedere il bonus per i lavoratori autonomi liberi professionisti collaboratori coordinati e continuativii lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo le istituzioni sono contenute in una circolare appena pubblicata e chiariscono e per l’indennità di €600 non è prevista alcuna contributi figurativi indennità non contribuisce alla formazione del reddito erogata dall’INPS previa domanda anche con il PIN semplificato che potrà essere presentato già da oggi sottoscritta la convenzione per l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori sospesi a causa dell’emergenza coronavirus il governo con la ministra del lavoro e alle politiche sociali Nunzia catalfo labiale parti sociali Dopo un lungo confronto in videoconferenza a noi infatti condiviso un protocollo che consente l’anticipo ai beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Italia epidemia tutt’altro che finita in asia-pacifico l’epidemia continua questa sarà una battaglia lungo termine io non possiamo abbassare la guardia lo ha dettooggi da chiessi casai direttore generale della MSC per il Pacifico occidentale in un briefing e in videoconferenza come riporta il Guardian lo spread fra Btp e Bund e rallenta scende a 191 punti base dai 199 segnati in avvio di giornata il rendimento del decennale italiano e telato al 1,44% via V giornate ampiamente positivo per le borse europee che allargano i loro rialzi della partenza Londra cresce oltre il 2% Parigi 1,9% mentre Francoforte più ottimista con un rialzo del 2,3 % sempre bene Milano con un più 2% a un massimo di seduta per ora di 17292 punti tra una lezione a distanza un video party con gli amici qualche esperimento in cucina è lunga sessione di videogiochi in Colle i ragazzi in casa nella quarantena per il coronavirus scoprono anche i giochi deiquesto tempo insieme tra tanti aspetti negativi e luttuosi anche qualche lato positivo per stare insieme le famiglie come mai prima persino nel weekend due giorni offre per sai che giovani solitamente trasporti in giro o comunque lontano dal domicilio Ora invece io resto a casa costringe Tutti sotto lo stesso tetto e cioè più tempo per condividere vecchie nuove passo a ritirare fuori quei giochi di società che facevano divertire 20-30 anni e più anni fa dal traffico Monopoli a Risiko ma c’è anche che rispolvera vecchie scatole di rischiatutto disturbo Indovina chi è brivido conservate in soffitta tre migliori ricordi di gioventù E vai con i tornei è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prof

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa