Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli oggi in Italia si è fermata per rendere omaggio a tutte le vittime del coronavirus in segno di vicinanza ai familiari e di partecipazione Nazionale al cordoglio delle comunità più colpite dalla pandemia iniziativa partita dai sindaci italiani si è allargata ad altre istituzioni la bandiera italiana a mezz’asta esposta su tutti gli edifici pubblici l’impatto sul sistema economico-finanziario del coronavirus stasera di proporzioni molto ampie e profonde lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio visto nella relazione annuale sui conti 2019 dell’Istituto centrale paese l’Europa il mondo intero condividono anche difficoltà nell’affrontare una sfida straordinaria presentato a Milano il nuovo ospedale realizzato in fiera abbiamo fatto una promessaabbiamo mantenuta lo ha scritto Guido bertolaso in un messaggio a letto Alla presentazione dell’ospedale fiera Milano costruito in 10 giorni per l’emergenza coronavirus un ospedale speciali scritto che potrà essere replicato a livello nazionale internazionale e ancora fiero di essere italiano quando il paese Chiama io rispondo giunte le istruzioni dell’INPS Istituto Nazionale di previdenza sociale per chiedere il bonus per i lavoratori autonomi liberi professionisti collaboratori coordinati e continuativi i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo sono contenuta in una circolare pubblica stamattina dal Istituto presieduto da Pasquale tridico e chiariscono che per indennità di €600 non è prevista alcuna contribuzione figurativa e non contribuisce alla formazione del reddito erogata dall’INPS previa domanda anche con il PIN semplificato che potrà essere presentata da domani A marzo l’inflazione la variazione annua dei prezzi al consumoaumento dello 0,1% sia su base mensile su base annua dal + 0,3% del mese precedente lo rileva l’Istat diffondendo i dati provvisori la decelerazione imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici non regolamentati e dei Servizi Italia andamenti sono stati solo in parte compensati dalla generazione dei prezzi degli alimentari e dei tabaccai l’inflazione della zona euro a marzo Cala di mezzo punto percentuale rispetto al mese precedente scendendo dal 1,2 allo 0,7% ed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa