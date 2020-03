Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli economia italiana colpita al cuore il centro studi Confindustria avverte bisogna agire immediatamente con interventi massivi in una misura che oggi nessuno conosce su scala Nazionale che Europea le istituzioni Unione Europea Sono all’ultima chiamata per dimostrare di essere all’altezza solo mettendo in sicurezza ai cittadini e alle imprese la recessione attuale potranno tramutarsi in una questione economica prolungata aumento drammatico della disoccupazione crollo del Benessere sociale Italia acquistato 300 milioni di mascherine dispositivi arriveranno progressivamente nei magazzini della Protezione Civile verranno distribuiti poi ieri diario che abbiamo concordato con la totalità delle regioni anche per garantirsi assoluta trasparenza ed evitare altri metterglielo ha detto il commissarioNicole curi in conferenza stampa sottolineando che con questi numeri è stata consolidata una sufficiente quantità di dispositivi Inoltre aggiunto Arcuri ieri è stata consegnata una quantità sufficiente di all’ordine dei medici e bisogna smetterla con questi sbarchi dei crocieristi Non è accettabile le persone devono tornare nei loro paesi devono andare via e punto dalle Croce e non devono arrivare l’ho detto a margine di una iniziativa l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato daremo assistenza sulle navi aggiunto Come già abbiamo fatto facciamo i corridoi umanitari ma non possiamo farli scendere dalle navi portarli a Roma senza sapere quando se ne vanno queste persone devono scendere quando hanno già una carta d’imbarco e il piano di volo coronavirus Ungheria orban mette in quarantena la democrazia il Parlamento approva i poteri speciali coprifuoco multiuso dei militari e multe ai giornalisti Il presidente ungherese fa passare una legge che limita l’usoPilot dice lo stato di emergenza si è limitato sentiamo il commento dell’avvocato dello stato il più bel bacosi presidente di democrazia nelle regole non è la prima volta che sentiamo riecheggiare questa espressione Non solo è comparsa Ma che fine ha con materializzata liberandosi di Ungheria la storia insegna che la guardi e non va fatta la dobbiamo Allora elevare con una volta un inno con scritto la nostra Costituzione e alle istituzioni in Italia per fortuna sai Salve che da noi nessuno potrebbe un giorno alzarsi dal letto ed invocare i pieni poteri senza passare per una riforma costituzionale che ai sensi dell’articolo 138 richiede un voto favorevole dei due terzi del Parlamento in caso di sola maggioranza assoluta un referendum popolare confermativo eravamo chiamati a votare per quello sulla riduzione dei parlamentariCerto è possibile che intervenga lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione che esso Tuttavia presuppone una situazione di belligeranza nei confronti non c’è un virus globale e Anzi come ha chiesto a gran voce Papa Francesco dovrebbe far tacere almeno per un po’ tutte le guerre Inoltre in caso di guerra è necessario per i tempi necessari e Dunque la necessità nessuna delega in bianco e certamente quello che accade al di là dell’Adriatico respingerti grafia della quale L’Europa è rimasto come sottolineava il professor Prodi siete o sono l’ultimo peraltro a questo punto vulnerato Baluardo Roma a poche centinaia di metri dall’ospedale trovi un bus Sara utilizzato per l’emergenza coronavirus e lo hanno annunciato questa mattina l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’AmatoMarco le stampi DG del gemelli ospiterà i pazienti post acuti abbassa intensità di cura saranno assistiti anche in telesorveglianza dopo il Marriott grazie ad un accordo con federalberghi al hotel a Roma e nel Lazio saranno messi a disposizione dal sistema sanitario e per tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa