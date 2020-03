Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio piano Ferrigno Per iniziativa dei sindaci a mezzogiorno nei comuni di tutta Italia oggi è stata esposta la bandiera a mezz’asta dettato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime coronavirus in segno di vicinanza ai familiari e di partecipazione Nazionale al cordoglio delle comunità più colpite dalla pandemia bandiere a mezz’asta anche al Quirinale Palazzo Chigi in Vaticano l’economia sarà enorme la perdita di pile nella prima metà 2020 stima il Centro Studi di Confindustria una caduta accumulata nei primi due trimestri del Reno 10% circa il codice 19 apposta il PIL poi una risalita lenta ipotizza un superamento della fase acuta dell’emergenza fine maggio conferma lattina di un meno 6 % per il 2020 da Confindustria che parla di economia colpita al cuore e di rischio depressione arriva l’ultima chiamataall’Unione Europea Dimostri di essere all’altezza l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche laboratori per via dell’ emergenza coronavirus tra pari fino a €1400 e quanto prevede la convenzione siglata dalla B sindacati e Ministero del Lavoro questa notte secondo cui si è tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale 9 settimane è finita lo stato del decreto-legge pure Italia i primi assegni di poter arrivare entro passo ha detto il ministro dell’economia Stefano patuanelli a Radio24 catalfo afferma nel viale Aprile aerei finanziamo e allunghiamo la cassa integrazione la invita le banche associate ad evitare con i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione chiusura la banca d’Italia ha messo a Segno un balzo dell’utile netto nel 2019 8,2 miliardi di euro contro i 6,2 del 2018 come l’anno precedente l’aumento dell’utile dovuto alla crescita degli acquisti previsti nell’ambito dell’operazione di quanti tipi di programmate con la Banca Centrale Europea bankitalia girata lo Stato 8,9 miliardiutile residuo per lo stato e imposte di competenza l’impatto sul sistema economico-finanziario del coronavirus sera di proporzioni molto ampie e profonde afferma il governatore Ignazio Visco nella annuale sui conti 2019 dell’Istituto centrale è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa