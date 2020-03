Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’informazione abbiamo fatto una promessa e l’abbiamo mantenuta sono le parole di Guido bertolaso in un messaggio letto Alla presentazione dell’ospedale fiera Milano costruito in 10 giorni per fronteggiare l’emergenza coronavirus ospedale specialistico ha scritto bertolaso che potrà essere replicate a livello nazionale e internazionale in fiera è stato realizzato in ospedale di altissima qualità tecnologia che potrà diventare un punto di riferimento per la determinazione per tutto il paese sono le parole del Presidente della Lombardia Attilio Fontana altri tre decessi tra i medici intanto per l’epidemia di covid-19 il totale dei camici Bianchi deceduti a causa del contagio sale a 66p governatore del Piemonte Alberto Cirio chiederà poteri straordinari per gestire l’emergenza Arcuri dichiara acquistati 300 milioni di mascherine arriveranno nei prossimi giorni consegnataa me dici È una ragazza di 12 anni è morta in Belgio causa del virus lo hanno annunciato oggi la tua vita Sanitarie Locali stando a quanto scrive l’agenzia di stampa belga è un evento molto raro ma che ci ha sconvolto ha detto un’auto virologo è la più giovane vittima in Europa in Spagna nuovo Picco delle vittime nelle ultime 24 ore sono stati registrati 849 nuovi decessi aggiornando il bilancio sa8000 189 chi contagi complessivi sono più di 95000 quasi diecimila in più in un giorno veniamo in Italia più del 90% delle università stai rogando formazione on-line con alto gradimento da parte degli studenti bene il 94% delle lezioni sono stati erogati on-line con accesso alle piattaforme da parte di un milione e 200mila studenti a fronte di un totale di iscritti all’università italiana è pari a 1 e mezzo circa sono stati svolti on-line 70.000 esami solo nel primo mese sono i numeri Resi noti da Gaetano Manfredi Ministro dell’Università e della ricerca un’ultima notizia in chiusura dai virus ecambiamento climatico sono i 185 progetti di frontiera finanziati con 450 milioni di euro dal Consiglio Europeo della ricerca di questi 11 saranno condotti in Italia i progetti avranno di esplorare idee d’avanguardia sono i vincitori streammando annuale avanza un gran è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa