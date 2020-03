Ultime Notizie Roma del 31-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno agenzia coronavirus in bollettino di oggi della Protezione Civile i morti aumentano ancora purtroppo sono 837 un giorno mentre ieri erano stati 812 sono 15729 il complessivi di cui 1109 diary In tutto sono 77635 casi positivi quindi 2107 in più di ieri solo 42 nuovi ricoverati in terapia intensiva quando gli erano stati 75 da tenere in considerazione nella lunga fila di numeri legati in diretta anche il fatto che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 29609 tamponi Ieri invece poco più di 20 mila per questi dati vanno letti in chiave positiva se ieri ogni 6 tamponi si trovava un contagiato oggi ogni 7 un contagiato quindi si conferma il Trend in lieve calo anche se il prezzo in vite umane è ancorasono già morto 12428 persone dall’inizio dell’epidemia e una ragazza di 12 anni è morta in Belgio a causa del virus lo hanno annunciato oggi la tua vita Sanitarie Locali stando a quanto scrive l’agenzia di stampa belga è un evento molto raro ma che ci ha sconvolto e ha detto un auto virologo è la più giovane vittima in Europa in Spagna nuovo Picco delle vittime nelle ultime 24 ore sono stati reddito di 849 nuovi decessi aggiornando il bilancio sa8000 189th contagi complessivi sono più di 95000 quasi diecimila in più in un giorno tenevo in Italia più del 90% delle università irrogando formazione on-line con alto gradimento da parte degli studenti bene il 94% delle lezioni sono stati erogati on-line con accesso alle piattaforme da parte di un milione e 200mila studenti a fronte di un totale di iscritti all’università italiana è pari a un milione e mezzo circa sono stati svolti on-line e 70.000 esami solo nel primo mese sono i numeri Resi noti da Gaetano Manfredi Ministro dell’Universitàricerca è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

