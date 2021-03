Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dei rapporti tra Roma e Mosca dopo le istruzioni di due funzionari russi coinvolti in un’operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana e le funzioni di due funzionari militari russi con i quali il ufficiale italiano andiamo per denaro dossier Top Secret e militari italiani della NATO l’accusa e di Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e procacciamento di notizie segrete scopo di spionaggio il ministro degli Esteri Di Maio ha trasmesso la firma festa del Governo italiano e notificato l’immediata espulsione di due Punzio Nari rustico involti il ministro degli Esteri Russo fa sapere a danza che dispiace per l’espulsione da Roma di Due dipendenti dell’ambasciata russa sia approfondendo le circostanze di questa decisione faremo un’ulteriore annuncio sui nostri possibili passi relazione a questa misura che non corrisponde al livello delle relazioni bilaterali sulle aperture noi sosteniamo la linea draghi quindiscientifici porto lì in zona rossa Sicilia ad aprile da ti portano una regione in zona gialla lì si apre non ci possono essere i dati scientifici a senso unico quando va male scatta sennò aspetti è inaccettabile leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa in vista del decreto in discussione dal governo aggiunto conto che il Consiglio dei Ministri prendo atto di quello che la scienza dice a meno che ci sia qualcuno che per ideologia vede solo rosso ha detto annuncia solo pronta confrontarmi con speranza al momento Già Meno 4 le aziende pronte a produrre direttamente contro terzi vaccini e quanto emerge a conclusione della riunione del quarto tavolo di vaccini che si è svolta al mese Intanto i sistemi informativi da domani prenderanno Nuova Luce con il sistema nazionale quello della struttura commissariale di Poste Italiane ho annunciato il commissario Francesco Paolo figliolo in visita l’ app di Malpensa fiere a Busto Arsizio provincia di Varese in grado di garantire 5500 vaccinazioni al giorno richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Perugia per l’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo fuzio già membro del CSM dell’ex magistratoPalamara accusati in concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio fuzio su istigazione di Palamara avrebbe rivelato l’allora sostituto procuratore di Roma secondo l’accusa arriva il comitato di Presidenza del CSM esposto presentato dal magistrato Stefano Fava su comportamenti asseritamente scorretti dell’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone Ed ora parliamo di scuola la linea a Marcello Pacifico di mobilità per il personale docente amministrativo educativo delle scuole ogni anno per vengono più di 200000 domande per i trasferimenti del personale però molto di meno più della metà vengono accolte quest’anno Addirittura è l’anno peggiore di tutti nonostante il covid abbia impedito o di trasferimento anche tra una regione all’altra e abbiamo poche Anzi abbia reso più difficile ricongiungimento con i propri familiari perché Perché Quest’anno purtroppo per il vincolo concordato delle Arti degli altri sindacati firmatari di contratto con la ministrasoltanto si potrà fare domanda sul 25% dei posti futuri Vacanti e disponibili Quindi significa che soltanto una domanda su 10 sarà cotta Questo è veramente crudele nei confronti di tanti insegnanti ma anche persone amministrativo che lavorano lontano da casa che si vorrebbero ricongiungere con i propri figli e tanto ancor più crudele quando c’eri stato inserito 2 anni fa un vincolo un vincolo quinquennale che la politica è anche tutti gli altri sindacati a parole dicono di voler togliere ma che nessuno toglie e qua ANIEF contro tutte queste cose ritiene che ancora una volta deve essere perseguita la storia giudiziaria bisogna andare da un giudice per chiedere che cosa in primo luogo ogni riconoscimento di un diritto previsto anche da un’altra legge quello di poter avere un assegnazione temporanea per un anno in un’altra regione per potere stare con i propri figli al di sotto dei tre anni ho ancora con conviventi che hanno un handicap e certificato grave ex comma 3 questo è molto importante e poipercentuale del 25% dei posti rispetto al perdonico della scuola si è sbagliata la mobilità deve essere fatto sul 100% dei posti quindi bisogna veramente impugnare questa norma è ancora c’è sono ancora i residui dei quali algoritmi impazzito 5 anni fa con la buona scuola che i trasferimenti di migliaia di insegnanti che può essere censurato dalla magistratura quindi Queste sono ovviamente soltanto espedienti da poter tentare rispetto a un mancato ascolto il sindacato ai tavoli ha sempre detto le stesse cose ANIEF è riuscita ad eliminare quel vincolo è stato rimesso recentemente ora sembra che tutti siano d’accordo a parole ma nei fatti continua Questa discriminazione quindi è importante comprerebbe della domanda anche di chiedere tutti i titoli come servizio nel nelle scuole paritarie nel sistema Nazionale d’istruzione per secondo l’ufficio legale Diana e poi devono essere

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa