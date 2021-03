Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio attenzione nei rapporti tra Roma e Mosca dopo la scoperta di un operazione di spionaggio militare conclusa con l’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana il capitano di fregata a Walter yacht in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e le espulsioni due funzionari militari russi con i quali scambiano per denaro dossier Top Secret militari italiani della nato il ministro degli Esteri Di Maio parla di atto stile di estrema gravità l’ambasciatore Russo in Italia sergej Rav si dice caricato per le escursioni ma il vicepresidente della commissione affari internazionali del parlamento di Mosca minaccia risposte simmetriche Londra denunciare attività maligna è destabilizzante della Russia sull’apertura non sosteniamo la paghi quindi si dati scientifici portano in zona rossa si chiude se ad aprile da ti portano a regioni zona gialla lì si apre la posizione del leader della Lega Matteo Salvini che in vista di nuovo decreto covid in discussione da parte del governodi augurarsi che il Consiglio dei Ministri prenda atto di quello che la scienza dice a meno che ci sia qualcuno che per ideologia veda solo rosso sono meno 4 le aziende pronte a produrre direttamente conto terzi in Italia e quanto emerso nella riunione del parto tavolo sui vaccini al mise Federfarma spiega che stiamo per mettere in contatto questa azienda con i produttori che hanno trovato i vaccini e astrazeneca sua volta fa sapere di aver avviato colloqui con alcune aziende per la produzione della sostanza attiva che permette la produzione del vaccino il ministro dello sviluppo Giorgetti evidenzia che abbiamo necessità di garantire l’autosufficienza livello di produzione e da domani sono in arrivo in Italia oltre 4 milioni 100.000 dosi di attrazione che 500.000 di moderna agenzia Europea del farmaco Sono in corso consultazioni con esperti degli Stati membri internazionali dopo il nuovo allarme tedesco su trombosi cerebrali legate alla somministrazione del vaccino astrazeneca oggi il briefing tecnico sul processo di revisione sulla sicurezza del vaccino l’azienda chiede di tenere conto dei dati della Scienza primo elemento importante perla fiducia e frenare l’emotività sai Per intanto Annuncia il suo vaccino efficace al 100% nella fascia d’età tra i 12 Ei 15 anni la tracciabilità del covid E una questione scientifica che dovrebbe essere portata avanti da scienziati non essere politicizzata questo è il consenso della maggior parte dei paesi della comunità internazionale l’ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang chung dopo che ieri stati 13 paesi alleati hanno espresso preoccupazione per l’esito di un’indagine sulle origini del covid-19 dallo MF il recovery Plan una sfida organizzativa complessa soprattutto nella fase di attuazione sige una visione strategica una capacità progettuale completare il lavoro nelle prossime settimane per renderlo uno strumento per lo sviluppo ed il disegno del paese l’ho detto in aula alla camera il Ministro dell’Economia e Daniele Franco assicurando l’impegno del governo di coinvolgere il vento prima della trasmissione alla commissione europea Franco hai ricordato che fra i punti centrali del piano ci sono scuole università e capitale umano è uno dei nodi cruciali la definizione di una governance nella è ben definita i promomento non inclusi non saranno necessariamente accantonati tanto che stiamo valutando una linea di finanziamento ad hoc richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Perugia per l’ex procuratore generale della Cassazione fuzio già membro del CSM e dell’ex magistrato Luca Palamara accusati di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio fuzio situazione di Palamara avrebbe rivelato l’allora sostituto procuratore di Roma secondo l’accusa dal comitato di Presidenza del CSM di un esposto presentato dal magistrato Stefano Fava su comportamenti scorretti dell’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone pesa solo 1000 grammi il neonato prematuro questa da corretta un’anomalia cardiaca congenita attraverso un catetere miniaturizzato si tratta del paziente più leggero mai operato in Italia con questa tecnica che ha permesso di evitare un intervento a torace aperto l’operazione è stata eseguita dai medici dell’ospedale Niguarda di Milano che hanno lavorato in collaborazione con quelli del Policlinico ed è tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa