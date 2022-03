Ultime Notizie Roma del 31-03-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 31 marzo Buongiorno da Francesco la Russia si è detta pronta a dichiarare un cessate-il-fuoco temporaneo Mario po’ ad aprire a partire dalle 10 di questa mattina un corridoio umanitario verso zaporizzja a condizione che chiede soddisfi determinate condizioni lo fanno le fonti militari russe mentre un funzionario Ucraina annuncia che domani prima Aprile riprenderanno on-line negoziati di pace presidente ucraino volodymyr zelens’kyj parla con biden e siamo a un punto di svolta dice chiede più armi sanzioni aiuti gli Stati Uniti invitano gli alleati Israele Russia fermano Putin e male informato dai suoi il governo ha posto la fiducia sul decreto Ucraina al voto questa mattina in aula al Senato ordine del giorno solamente delle spese militari 2% del PIL entro 2024 già votato la camera restano tensioni con il Movimento 5 Stelle che apre la proposta di Guerrini di un momento entro domenica 28 alle 10 si riunisce il consiglioin giornata la riforma del CSM sollecitata ieri dal Presidente Mattarella sarà al centro di un nuovo incontro di maggioranza con il ministro cartabia termina oggi dopo oltre 2 anni lo stato di emergenza programmato dal governo Conte 31 gennaio 2020 per la pandemia covid e ma è da domani che entreranno in vigore le nuove norme che prevedono il venir meno del obbligo di Green pass in vari luoghi tra cui negozi uffici pubblici bus e metro dove può essere obbligatorio la mascherina e coronavirus intanto continua a circolare ieri sono stati 76 mila i nuovi positivi e aumentano i ricoveri nei reparti ordinari dopo la brigatista Enzo che è anche per Narciso Manenti Giovanni alimonti altri due rifugiati italiani in Francia degli anni di piombo giudici francesi che decidono sulle tradizioni hanno chiesto all’Italia un complemento di informazioni per entrambi la corte è una nuova udienza il primo giorno lo stesso data stabilita la settimana scorsa perché al vt10 l’italiano i condannati per terrorismo negli anni di piombo e rifugiati in Francia degli anni 80 Fermati nella aprile 2021gialla della protezione civile per il maltempo oggi su 10 regioni Umbria Lazio Campania e Molise su gran parte di Basilicata Puglia e Calabria sul settore orientale dell’Emilia Romagna e su quelle occidentali di Abruzzo e Sicilia il tempo sarà instabile saranno possibili temporali Specialmente al centro-sud ieri sera Palermo a causa del vento forte crollato una recinzione e protezione di un cantiere dell’ aeroporto Falcone Borsellino i passeggeri sono stati evacuati crollata anche una palazzina fatiscente ed è allerta meteo anche nel sud degli Stati Uniti 1000 soldati affiancheranno gli agenti di polizia lungo i confini con la cisgiordania è dentro le città italiane dopo l’attentato palestinesi di martedì a nei Brac vicino Tel Aviv è che ha causato 5 vittime il presidente americano Joe biden ha parlato oggi con il primo ministro israeliano naftali Bennett gli Stati Uniti Sono fermamente risolutamente con sede di fronte a questa minaccia terroristica e a tutte le minacce di Stato di Israele lasciare il teatro dove si stava svolgendo la cerimonia degli oscar dopo lo schiaffo al comicononostante gli fosse stato chiesto lo riferisce la catenina annunciando di aver avviato un’azione disciplinare contro l’attore intanto Chris Rock rivolto al pubblico a Boston dove ha debuttato con un nuovo show tutto esaurito ad di stare ancora lavorando quello che è successo il Gran Premio della svegas entrerà a far parte del calendario di Formula 1 nel 2023 ha annunciato elettromotore del campionato aspettando così il terzo Gran Premio di Formula 1 negli Stati Uniti per la prossima stagione la gara si svolgerà di notte un sabato di novembre sulla famosa e strip di Las Vegas passando davanti ad alcuni dei luoghi hotel Casinò più leggendari del mondo precisa una nota Las Vegas ha ospitato due Premi di Formula 1 nel 1981 e nel 1982 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di asporto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa