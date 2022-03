Ultime Notizie Roma del 31-03-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale la Russia dice pronta un cessate-il-fuoco temporaneo a mariupol Ucraina beve accettare determinate condizioni solo così si potrà aprire un corridoio umanitario verso zaporizzja intanto cominciano a muoversi i primi autobus per l’evacuazione dei civili della città assediata un funzionario Crai non c’è che riprenderanno i negoziati on-line di rischi parla con siamo punto di svolta ma servono più armi sanzioni aiuti di Stati Uniti invitano gli alleati e isolare la Russia fermano Putin viene nascosta la verità per paura non avrò fra definisce inaccettabile la presenza di infrastrutture nato o americane nei paesi vicino allargano il rublo Recupera sul dollaro intorno ai valori prebellici il governo draghi ha posto la fiducia sul decreto Ucraina al voto in aula alSenato e cambiamo argomento dopo oltre due anni in termini oggi regime emergenziale decretato dal governo per fronteggiare la pandemia causata dal coronavirus iniziano così a cadere le restrizioni dalle screen al Green pass fino alla scuola in Italia 77621 nuovi casi di contagio su 524899 tamponi processati i decessi registrati 170 scendono le Intensive ma salgono i ricoveri il tasso di positività al 14,8% il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il dpcm di nomina del maggior generale dell’esercito Tommaso Petroni dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia A decorrere dal primo Aprile il ministro della Salute speranza chiede all’Europa di prendere una decisione sulla quarta dose di vaccino anti covid negli Stati Uniti approvata quarta dose per gli over 50 Casabianca aggiunge che il presidente Joe biden e la farà oggi dal primo Aprile primi allentamenti sul green pass e niente piùApri contatti stretti di positivi anche se non vaccinati mentre le governo Continua a lavorare per fermare l’impatto sulle tasche degli italiani dei rincari energetici anche le regioni si stanno muovendo in autonomia stesso obiettivo dalla Puglia al Lazio tanti pacchetti approvati dai territori Per venire incontro alle imprese dei cittadini un quintale di sigarette e tabacco di contrabbando è stato sequestrato dalla guardia di finanza di Milano che arrestato una persona e ne hanno denunciato un’altra L’operazione è nata da un controllo in alcuni mercati cittadini di un ispezione di una ditta individuale che vendeva melassa di tabacco Per narghilè era l’ultima notizia buon proseguimento di scopo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa