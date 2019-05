Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate d’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se si lavora bene con questo governo vada avanti Se invece il MoVimento 5 Stelle diranno tutto non starò a tirare a campare così Salvini sull’ipotesi di elezioni anticipate io le consiglio di Intanto prova le dimissioni del vice ministro leghista rixi condannato per le spese pazze Liguria le ho accettate per evitare di linciaggio mediatico afferma da parte sua il Ministro dell’Interno confermato dalla retta alla guida di Movimento 5 Stelle Di Maio annuncia Per oggi novità sul ritorno di ruoli e procedure interne per una profonda riorganizzazione del movimento non lo metteremo Liver età si possono chiedere quanto vogliono così se vieni in merito al richiamo europeo sui conti Oggi il tesoro invierà Bruxelles risposta alla lettera di chiarimenti sul debito ricevuta dalla Commissione Europea non servono manovre correttiveassicuratrice la lega intanto stringe sulla flat Tax tre aliquote reddito familiare dall’istat di oggi dati sui conti economici del primo trimestre Fiat Chrysler e non amministratore delegato di lista non si dice incontrare Elkann trans si giocherà Armada zia anche contro il Messico per fermare l’immigrazione clandestina dal 10 giugno tariffa del 5% sull’importo che saliranno gradualmente al 25% se il problema non verrà risolto crolla il peso messicano un giudice che deve avere spinge intanto la richiesta di Trump di sospendere lo stop ai fondi per la costruzione del muro è il presidente americano è pronta minacciare Regno Unito sul caso Huawei stretta sulla condivisione di intelligenza Se scendi ti verrà consentita la costruzione della rete 5G privati che sarà nuovamente ascoltato oggi dai magistrati Palamara la prima del GSM accusato di aver accettato gioielli viaggi per pilotare nomine dei magistrati a Capo delle procure mai ricevuto pagamenti si stanno abbattendo su di me i veleni della procura di Roma ha detto ieri sera farà dopoore di interrogatorio da parte della Guardia di Finanza indagato per favoreggiamento anche il PM fava Sono ti ha sentito telefonicamente ieri sera Salvini in merito ai 100 migranti salvati da Marino in viaggio verso Porto di Genova il Ministro dell’Interno assicurato al governatore della Liguria che gli immigrati non resterà nel caso sul territorio Io intanto annunciano e denunciano soccorsi in ritardo una bimba morta a bordo della Margherita di smentiscono Stoppa la cannabis night La cassazione ha sancito che la legge non consente la vendita di prodotti derivati dalla coltivazione della Canapa sativa esclusi quelli medici mi dispiace per il lavoro ma la droga fa male commenta Salvini in tanto Google mette al bando le app che vendono o facilitano lo smercio di Mariana Oggi è la giornata mondiale senza tabacco a te oggi l’annuncio dell’arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter che ieri ha formalizzato l’esonero di Spalletti l’ordine ti confermo invece il Tecnico Corato Tudor il motociclismo oggi al Mugello le prove libere per il Gran Premio d’Italia in programmaed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa