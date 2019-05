Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la stazione la legge non consente la vendita la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis come l’olio le foglie le infiorescenze la resina L’hanno deciso le sezioni unite penali della corte suprema che così da non Stoppa la vendita della cannabis Light prendendo reato commercializzare i prodotti derivati chiarendo in via definitiva la punibilità per chi mette in commercio prodotti derivati da infiorescenze o resine della cannabis con THC inferiore allo 06 percento in mattinata ieri secondo quanto riferito dalla avvocato Carlo Alberto Zaina la procura della Cassazione è rappresentata dal giudice Maria Giuseppina fodaroni ha chiesto alle sezioni unite della Suprema Corte di inviare gli atti alla consulta preoccupato Riccardo Ricci imprenditore per dirigente dell’associazione italiana cannabis Light secondo cui se dovesse essere confermato la decisione della classeè una tragedia Cambiamo argomento politica Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del MoVimento 5 Stelle col 80% delle preferenze a dire sia la conferma di Di Maio chiesto dallo stesso vicepremier dopo la sconfitta elettorale del Movimento alle europee del 26 maggio sono stati 44849 votanti su 56127 totali in 11271 invece votato contro su lo so Si è scritta una delle pagine più belle della nostra storia di democrazia diretta si legge sul blog delle stelle e non per il risultato Ma per la partecipazione record a una votazione on line per il movimento che il record mondiale per una votazione online un singolo giorno per una forza politica quando Di Maio quel letto la prima volta durante la kermesse di Rimini del 2017 a votare sulla piattaforma Rousseau il turno 37442 iscritti Di Maio ringrazia gli iscritti su Facebook Vi voglio bene e ringrazio chi mi ha confermato la fiducia e chi si è astenuto e chi ha votato contro sono sicuro che insieme di partiremo più forti di prima per il MoVimento 5il governo italiano che sosteniamo e poi annuncia è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del Movimento cronaca Luca Palamara il sostituto procuratore filiere del c.s.m. accusato di corruzione non della componente del c.s.m. avrebbe ricevuto €40000 dagli avvocati Giuseppe Calafiore Piero Nara per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela ma l’operazione non andò in porto secondo quanto avrebbe riferito lo stesso calamara per un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quanto emerge dalle carte dell’inchiesta della procura di Perugia nei confronti dell’attuale Sostituto Procuratore a Piazzale Clodio a Roma sono stati perquisiti dalla guardia di finanza dei magistrati ora al vaglio degli inquirenti ci sono i file contenuti in uno dei computer Ferrara è stato ascoltato per ore in una caserma della Guardia di Finanza che conosce le dinamiche familiari sa benissimo che non ho mai parlato di Longo né tantomeno danneggiato Qualcuno ha dichiarato l’ex consigliere trattandosi di un organo collegiale che come tale ha bisogno della partecipazione di tutti i suoi membri o in seguito le ricevute dei pagamenti dialtro Mi riservo di farlo nel prosieguo dell’interrogatorio cronaca andiamo a Roma video shock in cui si vede un autobus che tenta di investire un pedone in mezzo alla strada il filmato postato su Facebook e poi cancellato tipo Vito Michele Quintavalle ex dipendente Atac è sindacalista è diventato in breve tempo virale lo ha diffuso anche Fabrizio Montanini portavoce del comitato d’azione IV Municipio avviato gli accertamenti per un avvenimento dell’azienda Scrivi una nota giudica molto grave Era l’ultima notizia buon proseguimento di scuola

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa