Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Di Maio è stato confermato capo politico del MoVimento 5 Stelle col 80% delle preferenze diresti alla conferma sono stati 44849 votanti in 11278 votato contro la riconferma del mio ruolo ha detto su Facebook Di Maio è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del Movimento perquisizione della Guardia di Finanza nei confronti di Luca Palamara l’ex consigliere del c.s.m. di ex presidente dell’associazione nazionale magistrati la perquisizione secondo quanto si apprende rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato indagato per corruzione e altri soggetti la lega punta di nuovo sul condono per completare la pace fiscale il partito guidato da Matteo Salvini è pronto a riproporre all’interno delpartito fiscale magari anticipando la misura zona il decreto crescita la cosiddetta Dichiarazione Integrativa speciale già sei stata con la manovra Ma poi saltata per la contrarietà del MoVimento 5 Stelle è la migliore sarebbe riproposta Tale e quale con la possibilità di far emergere fino a €100000 E comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato pagando un forte del 20% stringe anche sulla flat Tax mi proverò di portare la discussione per imprese e famiglie nel prossimo Consiglio dei Ministri aggiungere Salvini è in corso dall’alba un’operazione dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze coordinata dalla procura Distrettuale antimafia del Capoluogo Toscano nei confronti di un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti 25 i soggetti destinatari di provvedimenti di custodia cautelare emesse dal gip New York l’amministratore delegato di Nissan Qashqai kawal si dice interessato a incontrare il presidenteJohn Elkann per parlare della proposta di fusione con Renault lo riporta l’agenzia Bloomberg citando Kyoto centro depurazione colpito in Corea del Nord funzionari responsabili del fallimento del secondo incontro con gli Stati Uniti si citano fonti di Seul che riportano che l’operazione è stata voluta dal supremo leader che non ha risparmiato neanche leoni presente sorella Kim Jong alla quale è stato consigliato di tenere un basso profilo è in corso dalle prime ore di oggi nelle province di Reggio Calabria a Roma in latino un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale regina di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 20 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla produzione al traffico illecito di sostanze stupefacenti porto abusivo di armi clandestine e ricettazione l’intero ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra a lui più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia dice la società con teviaggio con l’Inter e due entità con lo stesso obiettivo quello della Vittoria la sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro tornare nella Elisa del calcio europeo ci siamo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime mie cose

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa