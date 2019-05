Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Che punta di nuovo sul condono per completare la faccio fiscale il partito guidato da Matteo Salvini è pronto a riproporre all’interno del suo pacchetto fiscale magari anticipando la misura zona il decreto che la cosiddetta Dichiarazione Integrativa speciale già tentata con la manovra Ma poi saltata per la contrarietà del MoVimento 5 Stelle la misura sarebbe riproposta Tale e quale con la possibilità di far emergere fino a €100000 E comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato pagando un forte del 20% Il Carroccio stringere anche sulla flat Tax e mi promuove Rodi portare la discussione per imprese e famiglie nel prossimo Consiglio dei Ministri aggiungere Salvini rincorso dall’alba un’operazione dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze coordinata dalla procuraantimafia del Capoluogo Toscano nei confronti di un associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti 5 i soggetti destinatari di provvedimenti di custodia cautelare emessa dal gip New York è l’amministratore delegato di Nissan Qashqai kawaii si dice interessato incontrare il presidente di arte ci ha John Elkann per parlare della proposta di fusione con me no lo riporta l’agenzia Bloomberg citando kyoto. depurazione colpito in Corea del Nord i funzionari responsabili del fallimento del secondo incontro con gli Stati Uniti si citano fonti di Seul che riportano che l’operazione è stata voluta dal supremo leader che non ha risparmiato neanche lonni presente sorella minore Kim yo-jong alla quale è stato consigliato di tenere un gatto in corso dalle prime ore di oggi nelle province di Reggio Calabria Roma in latino un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale Regina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 20 persone accusate a vario titoloassociazione per delinquere finalizzata alla produzione al traffico illecito di sostanze stupefacenti porto abusivo di armi clandestine e ricettazione Winter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra lui più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia dice la società Ponte inizia il suo viaggio con l’Inter due entità con lo stesso obiettivo quello della Vittoria la sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro tornare nell’elite del calcio europeo ci siamo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa