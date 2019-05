Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura saremo più poveri se facessimo dell’Unione Europea un avversario è il contributo dell’immigrazione è fondamentale perché senza ci sarebbe dal 2033 milioni e mezzo di persone in meno in età fa i denti 64 anni saremo più vecchi che lo richiamo del governatore di bankitalia Visco le sue considerazioni finali, domanda che aumenti la spesa o le riduzioni di entrate in un quadro di sostenibilità e spiega che cercare un sollievo congiunturale con aumento del disavanzo può rivelarsi efficace se poi lo spread sale alla politica bankitalia chiede chiarezza sulla direzione di marcia indica la riduzione incredibile rigogliosa delle misure a sostegno del lavoro del suo trentesimo poggia posate in Romania Papa Francesco torna a parlare di migranti e rende omaggio ai tanti rumeni che il fegato con il loro patrimonio di valori e con il loro lavoro arricchiscono i Paesi nei quali sonomigrasi con il frutto del loro impegno aiutano le loro famiglie rimaste in patria poi lo richiamo a costruire una società inclusiva quanto più una società si prende a cuore la sorte dei più svantaggiati tanto più può dirsi veramente civile argomento il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo la Primavera di Botticelli La crocifissione di San Pietro di Caravaggio la creazione di Adamo La affresco di Michelangelo nella cappella Sistina ma anche Van Gogh Modigliani dalle il cliente altri nuovo colpo di scena a Fiumicino nella messaggistica di tritata d’opera di anonimi comparsa sui muri della città dopo le poesie che hanno coperto le svastiche manifesti con le opere dei celebri pittori hanno invaso la città sul litorale romano ultime notizie chiusura emicrania il tipo più comune di mal di testa che colpisce 136 milioni di europei di cui circa il 2% in forma cronica e con un peso di circa 27 miliardi di euro annui tra visite e giornate di lavoro perse ma per questo problema spesso invalidante è in corso una rivoluzione terapeutica basata sulla prevenzione degli attacchi grazie ad anticorpi monoclonali studiati ad hoc a fare il punto sulle novità che arriva ilcongresso della European headache Federation in corso ad Atene in Grecia è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa