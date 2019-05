Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 31 maggio spazio all’informazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano piano e relazione di Banca d’Italia che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l’economia italiana la flat Tax della prima di formare il governo e Parlamento dovrà discutere così Matteo Salvini dopo l’intervento del governatore Ignazio Visco e tu la tazza. i parlamentari del Movimento 5 Stelle si dicono favorevole alla proposta leghista di finanziare in deficit a maggior ragione Siccome a prende lui ha già condivide questa idea per il regime fiscale al 15% per i redditi fino a €65000 in calo negli ultimi dati Istat sul PIL e del primo trimestre che si torna negativo o meno 0,1% come non accadeva dal Quarto trimestre del 2013 i primi tre mesi si registra un + 0,1% Ma la felicità acquisita risulta pari a zero e l’andamento del prodotto e giudicatouna maggiore allenta allo 0,9% dal 1,1% di aprile. il carrello della spesa sale dello 0,5% intanto lo spread tra Btp e Bund Simply a 293 punti base da dicembre scorso Cambiamo argomento le vicende che stanno investendo i giudici Palamara e papà sono All’attenzione del ministro della giustizia Bonafede che già nei primi giorni di maggio ha investito l’ispettorato del ministero del compito di svolgere accertamenti valutazioni e proposte non si apprende da fonti di via Arenula il guardasigilli che come riferito dagli stessi ambienti è molto preoccupato data la delicatezza della vicenda che coinvolgerebbe anche le nomine del piace a me viene massimo ti serve il cimitero di opportunità iniziativa quando il quadro sarà più chiaro non ti hanno detto in chiusura la cena inizierà ad applicare da domani la serie di datti Carati tra il 5% e il 25% su 60 miliardi di dollari io e te in risposta alle tariffe al 25% decisa dall’amministrazione Trump sui prodotti made in China per 200 miliardi di dollari il provvedimento colpisce 5410 prodotti Pechino attacca Trumple bugie sugli effetti dei dazi Americani sulla nostra economia fino ad in una lista nera di entità straniere che danneggiano i diritti delle compagnie del dragone è tutto grazie per averci seguito le Ninja tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa