Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale vediamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022 lui scrive al ministro dell’economia Giovanni Tria nella lettera di risposta la commissione dove Spiega che in linea con la legislazione in vigore il programma di stabilità prevede un aumento delle imposte indirette pari a quasi turno, 3% del PIL che entrerebbe in vigore nel gennaio 2020 controllo del MoVimento 5 Stelle Di Maio spiega seccamente la lettera di sera con la lega e Movimento 5 Stelle non ne sa nulla non ce ne siamo occupati noi non è stata condivisa con noi sicuramente noi non taglia le spese sociali nel reddito e quota 100 e oggi il richiamo del governatore di bankitalia Visco nelle sue considerazioni finali saremo più poveri se facessimo dell’Unione Europea un avversario il contributo dell’immigrazione è fondamentaleci sarebbero a 2033 milioni e mezzo di persone in meno in età fra i 20 Ei 74 anni saremo più vecchi, Com’è andata che aumenti di spesa o riduzioni di entrate rientrino in un quadro di sostenibilità e spiega che invitarti al cercare un sollievo congiunturale Con l’aumento del disavanzo può rivelarsi poco efficace se poi lo spread sale e indica la riduzione e rigorosa del debito e misure a sostegno del Lavoro ultime notizie in chiusura ho capito i pubblici ministeri di Perugia la mia Totale estraneità questi fatti che hanno l’isola mia dignità di uomo sono le parole del sostituto procuratore di Roma Luca Palamara al termine di un nuovo interrogatorio davanti al PM del Capoluogo Umbro non mi ha detto ai giornalisti su questa valanga di fango caduta sulla mia persona e sulla magistratura intera l’associazione Nazionale magistrati che dalla Procura di Perugia gli occhi sensibili per poter avere una diretta a conoscenza di se consentire una preliminare istruzioni sulle condotte di tutti i colleghi iscritti all’associazione che risultato di Nasty coinvolti guardasigilli ha avviato accertamenti e valutazioni e proposte è tutto grazie per averci seguito le newsma la prossima edizione

