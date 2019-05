Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara bene la relazione di Banca d’Italia che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l’economia italiana la flat Tax è la prima riforma che governo e Parlamento dovranno discutere e poi te le parole di Matteo Salvini dopo l’intervento finisco che tu la testa. i parlamentari del Movimento 5 Stelle si dicono favorevole alla proposta leghista di finanziare in deficit a mangiare da giorni se fria già condivide l’idea ben venga regime fiscale al 15% per i redditi fino a €85000 per lettera alla commissione Pria sega però che la flat Tax si fa fatti salvi gli ho detto Ivy di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022 Conte di Chiara un progetto non è ancora arrivata Palazzo parte dalla titolare di un negozio per la vendita di prodotti con cannabis Light di Sanremo la proposta di una class action contro la decisione della Cassazione ci vogliono mettere sul lastrico dall’oggi al domani senza alcuna colpacome se volessero combattere l’alcolismo vietando la vendita di birra analcolica e faremo una class action per federcanapa la chiusura dei negozi non è automatica dopo la sentenza della Cassazione Il ministro Bussetti afferma bene la sentenza sempre contraria all’uso di droghe più tardi la sera confermato la massima multa da €5000000 inflitta nel agosto 2016 dal antitrust Volkswagen per avere commercializzato in Italia auto diesel omologati attraverso il software in grado di alterare i dati sulle emissioni che è stata al centro dello scandalo dieselgate ricorso dell’azienda automobilistica è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa