Ultime Notizie Roma del 31-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio l’Italia Viaggia verso la completa di apertura con la circolazione interregionale a partire dal 3 giugno la decisione che divide i governatori tra chi parla di decisione giusta che dà ossigeno al lavoro come la Liguria Veneto Emilia Romagna e Calabria e chi invece si oppone come Sardegna Toscana e Campania al centro ci sono i timori per il caso Lombardi e la richiesta di limitazione in caso di alti livelli di contagio il governo tenta una mediazione risale Intanto il numero dei decessi per coronavirus 111 ieri i guariti sono 2789 in più dura presa di posizione del ministro degli Esteri Di Maio dopo la decisione di Grecia ed austera Di non riaprirefinali italiani se qualcuno pensa di trattarci come un Lazzaretto sappia che non resteremo immobili esigiamo rispetto ha detto su Facebook Di Maio chiedendo una risposta Europea Di Maio sarà in missione in Germania il 5 giugno in Slovenia il 6 giugno in Grecia il 9 giugno per spiegare che l’Italia è pronta a ricevere turisti stranieri E che agiremo con la massima trasparenza impossibile riapre in sicurezza questo l’allarme dei presidi che chiedono per un’agevole ripreso del prossimo anno scolastico settembre i risorse certe libertà di gestione responsabilità sostenibili la vice ministra dell’Istruzione Anna Ascani annunciato il via libera del comitato tecnico-scientifico agli incontri tra studenti docenti per salutarsi per un ultimo giorno di scuola purché all’aperto intanto secondo un’indagine di bankitalia ad aprile il 38% dei mutuatari ha difficoltà nel pagare le rate a causa dell’epidemia di covid 19quando bankitalia la percentuale più elevata tra i lavoratori autonomi e tra quelli del commercio e della ristorazione a Corte dei Conti punta i riflettori sulla sanità e sottolinea come la concentrazione delle cure grandi ospedali e il conseguente impoverimento del sistema di assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate di fronte all’emergenza è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa