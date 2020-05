Ultime Notizie Roma del 31-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno partire dal prossimo 15 giugno i voli internazionali saranno ammessi negli aeroporti Greci di Atene Salonicco macellaio proviene da una delle aree ad alto rischio individuati dall’agenzia Europea per la sicurezza aerea che per l’Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto i passeggeri saranno sottoposti ad un test all’arrivo se Negativo ci metterà in auto quarantena per 7 giorni se positivo la quarantena sarà di 14 giorni Cerca la risposta del governatore del Veneto Luca Zaia i greci non ci vedranno più lontane le posizioni dei governatori sulla riapertura la mobilità interregionale dal 3 giugno il Presidente della Regione Rossi continua ad esprimere perplessità aspettare anche una settimana e arrivare in Lombardia numero di contagi molto ridotto sarebbe un ragionamento di semplice buon senso dice anche il virologo crisanti la pensa allo stesso modoè stata una decisione precipitosa Aprile siciliano Musumeci aperte nell’isola i turisti verranno tracciati degli Stati Uniti non accenna a placarsi l’ondata di violenza scatenata dalla morte dell’altro americano ucciso da un agente di polizia almeno 3 persone sono state ferite e una è morta nelle proteste Indianapolis una data è stata accoltellata al collo a Jacksonville in Florida cortei manifestazioni spezzato impegnati da più vandalismi si sono svolti da New York a Washington da Los Angeles ad Atlanta Da Boston a Chicago da Chiasso la Columbus una decina di stati hanno mobilitato la Guardia Nazionale e coprifuoco in 25 città tafferugli intorno alla Casa Bianca Dove è stata aggredita una truffa della Fox News e poi rilasciato New York un giornalista dell’huffington post e Donald Trump al G7 che voleva tenere a fine giugno alla Casa Bianca dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel Ha rifiutato il tuo invito a partecipare di persona per la pandemia di coronavirus il presidente intendo organizzarla settembre vuole invitare anche la Russia sospesa dal 2014 per l’annessione della Crimea e altri paesi come la Corea del Sudè l’India un suo consigliere ha spiegato che L’idea è quella di unire i tradizionali alleati per discutere della Cina diventato un paese Rivale strategico degli Stati Uniti è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news torniamo alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa