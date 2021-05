Ultime Notizie Roma del 31-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella in studio in apertura la campagna vaccinale per il vaccino pfizer per i ragazzi tra i 12 Ei 15 anni dopo l’ok del Life atteso per oggi saranno usati pediatri di libera scelta una probabile terza dose sarà necessaria per tutti e si farà invece dei medici di base c’è una proposta all’Europa di usare il Green passa anche per i viaggi con i paesi europei come Stati Uniti Canada e Giappone sono queste le indicazioni del ministro della Salute speranza che sulle mascherine aggiunge dobbiamo usarle ancora per un po’ non dobbiamo fretta l’Italia intanto va verso la zona Bianca 44 le vittime di covid registrate in 24 ORE numero più basso dal 14 ottobre in caloricoterapia intensiva e diminuiscono anche i nuovi casi il tasso di positività risale a 1:08 % da quest’oggi Sardegna Molise Friuli Venezia Giulia diventano zona Bianca il portavoce del comitato tecnico scientifico brusaferro prospetta la stessa cosa per il resto del paese da metà giugno ma invita alla prudenza perché non siamo fuori dalla pandemia superate le 34 milioni di dosi somministrate un italiano su cinque ha ricevuto anche il richiamo del vaccino Cambiamo argomento l’incidente del Montarone il gip ha scarcerato nerini e per occhio direttore e direttore di esercizio della funivia del Monterone e ha disposto i domiciliari per il caposervizio Tadini che Ammesso di aver usato i forchettoni una decina di volte tra l’8 e il 23 maggio un teste riferisce che avrebbe commentato prima che ti rompa un cavo 30 e ce ne vuole Queste sarebbero state le sue parole ora sia Fatta giustizia dicono i due scarcerati possibilenel registro degli indagati di altri dipendenti forse sapevano e si potevano porre intanto l’unico superstite Il piccolo è Ethan ha iniziato a mangiare il bimbo di 5 anni migliora significativamente ma la prognosi resta riservata sport in chiusura ciclismo Giro d’Italia al colombiano e gamberi ha vinto l’edizione 104 nell’ultima tappa una cronometro individuale di 30 km con partenza da Senago e arrivo in Piazza Duomo a Milano si è imposto Filippo Ganna la maglia rosa è speciale il giro e la corsa più bella del paese più bello e vincere così mi lascia senza parola commentato il trionfatore al secondo posto a sorpresa si è piazzato Damiano Caruso che non ha nascosto l’emozione Chi l’avrebbe mai pensato incredibile ha detto è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa